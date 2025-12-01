تحليل الأهلي مش صعب.. محلل أداء الزمالك يشن هجوما على فيريرا

شن محمد أبو العلا محلل أداء نادي الزمالك هجوما ضاريا على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى السابق لـ القلعة البيضاء بعد تصريحات المدرب البلجيكي الهجومية.



وعلق محمد أبو العلا محلل أداء نادي الزمالك على انتقادات فيريرا التي تضمنت وجود قصور من النادي الأبيض فى دعم تحليل أداء الفرق المنافسة وخاصة النادي الأهلي.



وقال محمد أبو العلا محلل نادي الزمالك عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: حابب أقول حاجة مهمة جدا بخصوص تصريحات فيريرا بخصوص عدم عرض فيديوهات تحليل للمنافس قبل مباراة الأهلي، هحكي موقف بس وبعدين أقول رأيى.



وتابع محمد أبو العلا محلل أداء نادي الزمالك: فترة أيمن الرمادي وقبل لقاء بيراميدز تحديدا كنت بساعد صديقي محمد طارق محلل أداء نادي الزمالك الرسمي وقتها اللي بذل مجهود كبير ساعدت فى إننا نجيب كل تفصيله تخص بيراميدز بدون تكلفة علي النادي.



وأضاف محلل أداء نادي الزمالك: أعتقد بردو النادي الأهلي مكنش صعب تحليله أو تواجد فيديوهات ليه تتعرض ده للي عايز ينجح ومعلومة في مواقف مشابهه مع المدربين إلي إشتغلت معاهم عماد النحاس بيدفع من جيبه وأيمن الرمادي بيدفع من جيبه عشان ينجح شغله بكل تفصيله رغم أنها إلزام علي النادي توفيرها لكن دي أمثله في المواقف اللي شبه دي تحديدا.



وواصل محمد أبو العلا محلل اداء الزمالك: أعتقد اللي عايز ينجح كان ممكن يتعب شويه هو أو المحلل اللي كان معاه إنه يوفر تحليل وفيديوهات للنادي الأهلي اللي بيلعب في نفس الدوري الممتاز مش بيلعب في الدوري اليوناني مثلا.