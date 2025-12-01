قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات لاعبي منتخب مصر المصابين، وموقفهم من معسكر المنتخب المقرر انطلاقه من 3 حتى 6 ديسمبر الجاري، على أن تقام التدريبات خلال هذه الفترة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة المرمى

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم ، إنه لدى المنتخب الوطني 3 مصابين، هم الحارسين محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ونبيل عماد دونجا.

وأشار شوبير ، إلى أنه فيما يخص محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول، فإنه قد تعافي بالكامل، من شد العضلة الضامة، ويستعد للعودة إلى التدريبات، والفضل يعود لإراحته في مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي، والتي تولى حراسة المرمى فيها مصطفى شوبير.

و أضاف شوبير، أن إصابة أحمد الشناوي، غير مقلقة، ويستعد للتواجد أيضًا خلال الفترة المقبلة.

