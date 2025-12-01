خالد الغندور: محمد عواد متمسك بالبقاء في الزمالك حتى نهاية عقده

أكد الإعلامي خالد الغندور أن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أبلغ المقربين منه داخل النادي بتمسكه التام بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأنه سيكمل عقده بشكل طبيعي حتى نهايته.

وقال الغندور عبر برنامج "ستاد المحور" إن إدارة الزمالك طرحت خلال الفترة الماضية عدة مقترحات للاستفادة المالية من بيع عواد والاكتفاء بالحراس الآخرين، وهم محمد صبحي والمهدي سليمان والحارس الشاب محمود الشناوي، إلا أن عواد رفض تمامًا أي عروض أو مناقشة رحيله.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلى صعيد الدوري المصري الممتاز، يحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 12 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر في مباراتين.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة يومين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.