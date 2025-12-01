قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
رياضة

خالد الغندور: محمد عواد متمسك بالبقاء في الزمالك حتى نهاية عقده

محمد عواد
محمد عواد
منتصر الرفاعي

أكد الإعلامي خالد الغندور أن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أبلغ المقربين منه داخل النادي بتمسكه التام بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأنه سيكمل عقده بشكل طبيعي حتى نهايته.

وقال الغندور عبر برنامج "ستاد المحور" إن إدارة الزمالك طرحت خلال الفترة الماضية عدة مقترحات للاستفادة المالية من بيع عواد والاكتفاء بالحراس الآخرين، وهم محمد صبحي والمهدي سليمان والحارس الشاب محمود الشناوي، إلا أن عواد رفض تمامًا أي عروض أو مناقشة رحيله.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلى صعيد الدوري المصري الممتاز، يحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 12 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر في مباراتين.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة يومين

قرر الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ويستأنف  الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خالد الغندور محمد عواد الزمالك إدارة الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية

