بسبب عاصفة ثلجية .. تصادم 45 سيارة على طريق سريع بالولايات المتحدة

عاصفة ثلجية تتسبب في إغلاق الطريق السريع الرئيسي بولاية إنديانا الأمريكية لنحو 6 ساعات، حيث تسببت العاصفة في حادث تصادم لأكثر من 40 مركبة وسيارة.

عاصفة ثلجية واسعة تعبر أنحاء الولايات المتحدة

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن عاصفة واسعة تعبر أنحاء الولايات المتحدة تسببت بتساقط كثيف للثلوج في منطقة الغرب الأوسط، الأمر الذي أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ووقوع حوادث سير متعددة، من بينها تصادم ضخم شمل 45 مركبة على أحد الطرق السريعة في ولاية إنديانا، وذلك في ذروة الازدحام المروري الذي يعقب عطلة عيد الشكر.

وقد أكدت السلطات عدم تسجيل إصابات خطيرة جراء هذا التصادم، بينما تم إغلاق الطريق السريع مؤقتاً لإزالة المركبات المتضررة وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.



وفي مدينة بوتنامفيل بولاية إنديانا، أدى تساقط الثلوج الغزير إلى سلسلة اصطدامات متتابعة على الطريق السريع Interstate 70، حيث أعلنت شرطة ولاية إنديانا أن الحادث شمل 45 مركبة دفعة واحدة.



وفي السياق ذاته، أدى سوء الأحوال الجوية إلى إلغاء أكثر من 1400 رحلة جوية على مستوى الولايات المتحدة يوم السبت، وكانت الحصة الأكبر من الإلغاءات مرتبطة بالعاصفة التي تضرب شمال الغرب الأوسط، وفق بيانات موقع FlightAware المتخصص بمتابعة حركة الطيران.