هبوط جماعي للعملات الرقمية مع بداية ديسمبر

تراجعت أسعار العملات الرقمية، وعلى رأسها عملة "بيتكوين"، بشكل حاد، مع بداية تداولات شهر ديسمبر، اليوم الاثنين وسط موجة بيع متجددة أعقبت حادثة في منصة التمويل اللامركزي Yearn Finance، التابعة لشبكة البلوكتشين، والتي أثارت مخاوف بشأن السيولة في السوق.



وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن بيتكوين تداولت عند 86,575 دولارا تقريبا، بانخفاض نسبته 5.4%، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الـ 24 ساعة الماضية عند 85,638 دولارا، فيما سجلت خسائر تجاوزت 16% على مدار نوفمبر الماضي.



وشهدت معظم العملات البديلة انخفاضات حادة، حيث تراجعت إيثريوم بنسبة 5.7% إلى 2,826 دولارا، وانخفضت عملة ريبل بنسبة 7.3% إلى 2.03 دولار، فيما سجلت سولانا تراجعا بنسبة 7.5%، وكاردانو 8%.



وجاء الانخفاض بعد إعلان منصة "Yearn Finance" عن تحقيق في "حادثة" بمجمع السيولة الخاص بها، حيث أتاح خلل للمهاجم إمكانية إنشاء كمية كبيرة من رموز yETH، مما أدى إلى زيادة العرض بشكل غير صالح وأثر على الثقة في الأصول الداعمة للمجمع، ما دفع المتداولين إلى الخروج سريعا.



وأكد خبراء السوق أن التراجع جاء أيضا في ظل حالة عامة من تجنب المخاطر مع بداية الشهر الجديد، رغم تحسن التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية، حيث تسعى الأسواق الآن لخفض محتمل للفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر في 9 و10 ديسمبر، مع احتمالية تبلغ نحو 87%.



وزاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي التحذيرات الصادرة عن بنك الشعب الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية على معنويات المستثمرين، وأسهمت في زيادة الضغوط على أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية في هونج كونج، التي شهدت تراجعا خلال الجلسة.



يأتي هذا الهبوط في الأصول الرقمية في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية الكلية، والتقلبات المتزايدة في الأسواق، بما في ذلك الضغوط المرتبطة بالتصريحات بشأن شركات الذكاء الاصطناعي خلال نوفمبر الماضي.

