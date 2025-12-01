قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حالة من الترقب والانتظار للمشاركين في بورسعيد أرض المواهب
محمد الغزاوى

تسود حالة من الترقب والانتظار بين المشاركين في مسابقة بورسعيد أرض المواهب في انتظار اعلان نتيجة الفائزين في 12 فرع من فروع المسابقة في ظل وجود منافسة قوية جداً بين المتسابقين  والأداء المتميز للكثير من الشباب الفتيات وزوي الهمم .

وأعلن الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن نتيجة المسابقة سوف تعلن في الحفل الختامي خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد  و المخرج البورسعيدي القدير سمير العصفوري  والذي تحمل الدورة الأولى للمسابقة اسمه ومن المتوقع حضور الفان القدير محمد صبحي ضيف شرف المسابقة .

واضاف عبد الرحيم أنا كسب الرهان لأني كنت علي يقين بأن بورسعيد تملك العديد من المواهب الواعدة .. ورغم صعوبة التجربة والصعوبات الكثيرة التي واجهت تحقيق الحلم .. إلا أن إيماني الشديد بالشباب كان هو اكسير النجاح في كل خطوة لتحقيق الحلم .

بورسعيد محافظة بورسعيد ارض المواهب بورسعيد أرض المواهب

