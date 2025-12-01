حالة من الترقب والانتظار للمشاركين في بورسعيد أرض المواهب

تسود حالة من الترقب والانتظار بين المشاركين في مسابقة بورسعيد أرض المواهب في انتظار اعلان نتيجة الفائزين في 12 فرع من فروع المسابقة في ظل وجود منافسة قوية جداً بين المتسابقين والأداء المتميز للكثير من الشباب الفتيات وزوي الهمم .

وأعلن الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن نتيجة المسابقة سوف تعلن في الحفل الختامي خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد و المخرج البورسعيدي القدير سمير العصفوري والذي تحمل الدورة الأولى للمسابقة اسمه ومن المتوقع حضور الفان القدير محمد صبحي ضيف شرف المسابقة .

واضاف عبد الرحيم أنا كسب الرهان لأني كنت علي يقين بأن بورسعيد تملك العديد من المواهب الواعدة .. ورغم صعوبة التجربة والصعوبات الكثيرة التي واجهت تحقيق الحلم .. إلا أن إيماني الشديد بالشباب كان هو اكسير النجاح في كل خطوة لتحقيق الحلم .