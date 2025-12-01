مشهد الولادة سبب هستيريا ضحك.. أسرار بمسلسل كارثة طبيعية

كشف المخرج حسام حامد عن أكثر المشاهد التى استغرقت وقتا طويلا فى تصويرها بسبب إعادة تصويرها كثيرا وذلك بسبب ضحك الممثلين فى المشهد.

وقال حسام حامد فى تصريح خاص لصدى البلد: مشهد صدمة محمد أو محمد سلام بأنه رزق بخمسة أطفال كان من أصعب المشاهدة وأكثرها تصويرا حيث تم إعادته أكثر من مرة.

وأضاف حسام حامد، أن المشهد لم يكن مكتوبا فى السيناريو أن البطل يقوم بالتقيؤ بعد علمه بعدد الأطفال إلا أن ابتكرها محمد سلام أثناء التصوير مما تسبب ذلك في حالة من الضحك داخل اللوكيشن وخاصة جهاد حسام الدين التى دخلت فى كريزة ضحك مما تسبب فى إعادة تصوير المشهد كثيرا.

