نداء عاجل من الجيش الملكي لـ الكاف بسبب أحداث شغب مباراة الأهلي

أكد نافع الرفاعي المتحدث الرسمي بإسم نادي الجيش الملكي المغربي، ان إدارة النادي اتخذت قرارًا بإيقاف الفئة التي أحدثت شغب أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الرفاعي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الجيش الملكي يعاني من التحكيم هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وأضاف: نتعجب من عدم تواجد تقنية الفيديو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونتمنى تطبيقها في المباريات المتبقية من دوري أبطال افريقيا.

وتابع:قدمنا اعتذارا مباشرا إلى الأهلي عقب المباراة، وإدارة الأهلي تفهمت ذلك الأمر ونتمنى عدم تطبيق عقوبات ضد الجيش الملكي من كاف أو تكون عقوبات خفيفة.

وواصل: إتخذنا قرارا بمنع الجماهير التي أحدثت شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي، ومنعهم من دخول المباريات، وهؤلاء دخلوا لمضايقة النادي الأهلي ولكن الأمور سارت على ما يرام.