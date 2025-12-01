قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
مراسل بي إن سبورت يؤكد مفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي

عبدالله هشام

كشف أشرف بن عياد مراسل قنوات بي إن سبورت السابق والمقرب من نادي برشلونة عن اقتراب الفريق الكتالوني لضم موهبة الأهلي .

وقال أشرف بن عياد عبر حسابه بتويتر : برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبدالكريم والنادي بالفعل تحرك في هذا الجانب

وفي وقت سابق وافقت إدارة النادي الأهلى على سفر حمزة عبدالكريم “الفرعون الصغير” مهاجم فريق الشباب إلى ألمانيا للتواجد لمدة أسبوعين بفريق بايرن ميونيخ قبل التفاوض على انتقاله إلى النادي.

وعلى جانب آخر .. يعود الإسبانى خوسيه ريفيرو، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق اعتبارا من يوم الخميس المقبل.


وكان ريفيرو قد حضر إلى القاهرة قبل أيام فى سرية تامة، وعقد العديد من الجلسات مع محمود الخطيب، رئيس النادى والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة ، وكذلك محمد يوسف، المدير الرياضى، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التى تخص جهازه المعاون.

واتفق ريفيرو مع مسئولى الأهلى على أنه سوف يصطحب 4 مساعدين أجانب بينهم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى ومحلل أداء.

فيما يستمر معه محمد شوقى كمدرب عام وسعيد أحمد وأيمن محمد كمحللى أداء مصريين، واستقر محمد يوسف، المدير الرياضى، على تجديد التعاقد مع الجهاز الطبى والإدارى واستمرارهم حتى الموسم المقبل.

