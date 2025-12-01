قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجدول الزمني لإعادة الانتخابات بالمرحلة الأولى من مجلس النواب بالدوائر الملغاه.. خاص
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر

رشا عوني

شهدت أسعار الذهب ،  اليوم الاثنين 1 ديسمبرـ تحرك طفيف للزيادة على كافة الأعيرة، بعد ارتفاع سعر الذهب بسكلوحنوني خلال الفترة الماضية ، وتوقعات باستمرار الارتفاع مستقبلاً.   

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة ، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم الاثنين ١ ديسمبر وقثاً لاخر تحديثات شعبة الذهب .. 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 6434 جنيها للجرام، ويتميز الذهب من عيار 24 بأن نسبة الذهب به أعلى مقارنة بالنحاس، لذا فهو الأعلى سعرا مقارنة بالأعيرة الذهبية الأخرى.

سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5630 جنيهًا للجرام، ويعد عيار 21 المقياس الحقيقى لسعر الذهب المحلى، فهو العيار الأكثر انتشارا ورواجا.

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4825 جنيها للجرام، وهو النوع الذى اتجهت أنظار المواطنين إليه بعد ارتفاع الأسعار بحسب تصريحات تجار الذهب، حيث إنه يتميز بتنوع أشكاله.

اسعار الذهب اليوم 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب 45040 جنيها، ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب عالميًا 2025

 على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب سعر البيع 4241.31 دولار وسعر الشراء 4240.94 دولار بانخفاض طفيف قدره 1.75 دولار.

اسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢١ سعر الذهب عيار ٢١ بالمصنعية سعر عيار ١٨ ارتفاع اسعار الذهب

