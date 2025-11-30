لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





سعر إطلالة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بنقوشات الورد المميزة ذات الألوان الهادئة.

قد حمل فستان ياسمين عبد العزيز توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، فيما بلغ سعر التصميم 3,072 دولار أمريكي أي ما يقرب من ١٤٠ ألف جنيه مصري.

انتعلت ياسمين عبد العزيز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون النبيتي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت على القطع البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.