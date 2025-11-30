بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والإكسلانس| تفاصيل

قررت النيابه العامه، إخلاء سبيل البلوجر "سلطانجى" و"الإكيلانس" بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعي المحتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهران فيهما وهما يشككان في صلاحية المنتجات الغذائية للاستخدام. وبالفحص، تم تحديد هوية الشخصين المشاركين في الفيديو، حيث تبين أنهما "سلطانجي" و"الإكسلانس"، المقيمان في محافظة دمياط.

وبمواجهتهما، اعترفا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات الغذائية في معملين مختلفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ثم تصوير المقاطع ونشرها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.