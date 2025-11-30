أحمد صالح: يجب معالجة أزمة إهدار الفرص.. وشيكو بانزا من مكاسب مباراة كايزر تشيفز



أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة مميزة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك كان يستطيع تسجيل أكثر من هدف في مباراة كايزر تشيفز وسلسلة إهدار الفرث يجب معالجتها خلال فترة التوقف المقبلة".

وأضاف: "محمد صبحي لا يتحمل هدف كايزر تشيفز وحده وهناك مسؤولية أيضا على لاعبي الزمالك الذين أهدروا أكثر من فرصة، وشيكو بانزا من مكاسب المباراة".

وأوضح: "محمد إسماعيل يمتلك إمكانيات تؤهله للمشاركة في وسط الملعب، وسيف الدين الجزيري أثبت أنه لاعب كبير بعد فترة غياب طويلة".