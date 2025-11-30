سلامة الغذاء: رقابة صارمة وسحب عينات من المنتجات المتداولة بعد جدل تلوث المياه المعدنية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء، أن الهيئة تطبق منظومة رقابية مبنية على منهج علمي دقيق يستند إلى تقييم المخاطر، مشيرًا إلى أن فرق الرصد تتابع باستمرار ما يُثار على منصات التواصل من ملاحظات وشكاوى تخص المنتجات الغذائية.

خطة موسعة لسحب العينات

وقال الهوبي إن الهيئة رصدت خلال الأيام الماضية ملاحظات عديدة على مجموعة من السلع المتداولة منها المياه المعدنية التابعه لإحدى الشركات ، ما دفعها إلى بدء خطة موسعة لسحب العينات من المنتجات محل الجدل.

وأوضح أن العينات تُفحص داخل معامل الهيئة وفق معايير دقيقة، مضيفًا أنه في حال التأكد من وجود أي مخالفات سيتم الإعلان عنها رسميًا للرأي العام دون تأخير حفاظًا على حق المستهلك في معرفة الحقيقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجراءات الرقابة لا تُنفذ بشكل عشوائي، وإنما تعتمد على تقييم متكامل يشمل تاريخ المصانع ومدى التزامها بالمعايير، وجودة المواد الخام، إضافة إلى منظومة التفتيش في المنافذ والموانئ. وأكد أن الهيئة تستند في عملها إلى خبرات دولية للتعامل مع طبيعة السوق المصري الضخم وعدد المستهلكين الكبير.



