قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع السفير السويدي بالقاهرة فرص التعاون والتنسيق في مجال الأبحاث

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السفير السويدي بالقاهرة، داج يولين دنفيلت، بمقر الهيئة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسويد في مجال سلامة الغذاء.

في مستهل اللقاء، قدم الدكتور الهوبي لمحة تعريفية عن الهيئة ودورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان سلامة وجودة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توحيد منظومة الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف حماية صحة المستهلك ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين لتطوير آليات الرقابة والتفتيش والتدريب في مجال سلامة الغذاء.

كما تم بحث فرص التعاون والتنسيق في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث ناقش الجانبان إمكانية تبادل الدراسات والأبحاث العلمية والخبرات الفنية بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات السويدية المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وحماية صحة المستهلك، وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة بين البلدين.

وأكد الهوبي حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجانب السويدي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، فيما أشاد السفير داج يولين دنفيلت بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

تعاون تنمية تعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد