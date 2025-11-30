أبو العينين يشيد بجهود جبالي في إنجاح مؤتمر الأورومتوسطي.. ويؤكد: العالم منبهر بدور مصر ونتائج مؤتمر شرم الشيخ

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما قدمه من تيسيرات وجهود كبيرة أسهمت في خروج مؤتمر البرلمان الأورومتوسطي بصورة تعكس حضارة مصر ومكانتها الطبيعية في المنطقة.

إشادة الوفود المشاركة في مؤتمر البرلمان الأورومتوسطي

وقال أبو العينين، خلال تقرير ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن التنظيم المميز للمؤتمر داخل مجلس النواب العريق؛ كان محل إشادة من جميع الوفود المشاركة، مؤكداً أن ما شاهدوه من دقة في الإعداد والاستقبال؛ يعكس قوة الدولة المصرية، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية بأعلى مستوى.

قيادة مصر ودورها الإقليمي والدولي

وأضاف أن العالم بات ينظر بإعجاب شديد إلى قيادة مصر ودورها الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التوقعات قبل مؤتمر شرم الشيخ كانت متواضعة، لكن الأداء الاحترافي والقرارات المهمة التي خرج بها المؤتمر فاقت كل التوقعات، وحققت صدى واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي.



ثوابت الدولة المصرية

وأوضح وكيل مجلس النواب أن ما جرى في شرم الشيخ؛ يعكس ثوابت الدولة المصرية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن حجم المشاركة، ونوعية الحضور، ونتائج المناقشات لم تحدث في أي مؤتمر آخر للاتحاد الأورومتوسطي خلال الثلاثين عاماً الماضية، ما يعزز مكانة مصر كدولة محورية وصاحبة دور راسخ في المنطقتين العربية والأوروبية.