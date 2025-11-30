منتخب مصر المشارك في كأس العرب جاهز لمواجهة الكويت

أدى منتخب مصر، المشارك في كأس العرب، مرانه الأساسي، اليوم، استعداداً لأولى مواجهاته أمام المنتخب الكويتي بعد غدٍ، على إستاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

واطمأن الجهاز الفني، بقيادة حلمي طولان، على جاهزية اللاعبين للمباراة الافتتاحية أمام الكويت.

وكان محمد عواد ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك قد وصلا إلى الدوحة، واكتفيا بأداء تدريبات استشفائية بعد عودتهما من جنوب إفريقيا، حيث كانا ضمن بعثة الأبيض، التي واجهت فريق كايزر تشيفز.

وشهد المران حماساً كبيراً من اللاعبين، الذين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في البطولة من أجل تقديم أداء يليق بالكرة المصرية.

ومن المقرر أن يصل مروان حمدي، مهاجم بيراميدز في ساعة مبكرة من صباح غد، ليخوض الفريق مرانه الأخير مكتملاً منذ الوصول إلى الدوحة.