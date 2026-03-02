برنامج متنوع اليوم في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

تتواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية المقامة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في التاسعة مساء اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر المعظم.

يشهد برنامج اليوم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث يقدم برنامج "رواي من بلدنا" عرض السيرة الهلالية يقدمه الشاعر الدكتور مسعود شومان، بمصاحبة فرقة محمد عزت، في أجواء تستعيد فنون الرواية الشفاهية وتراث البادية المصرية.

كما تستضيف الفعاليات أمسية جديدة من "واحة الشعراء" بمصاحبة الفنان علي إسماعيل، ويديرها الكاتب محمود دوير، ويشارك فيها نخبة من الشعراء: محمود هليل، محمد زكريا حبيشي، حنان ماهر، علي عبد العزيز، محمد شاكر، محمد حسني إبراهيم، علية طلحة، حبيبة الزين، أشرف البولاقي، ومصطفى جوهر، في أمسية تحتفي بتنوع التجارب الشعرية بين العمودي والحر.

ويشهد برنامج "إضاءات حول إصدارات الهيئة" حفلات توقيع ومناقشة مسرحية "رحلة العائلة المقدسة" تأليف صلاح عبد العليم، في سياق التعريف بأحدث إصدارات الهيئة وإتاحة الحوار المباشر بين المؤلف والجمهور.

وتتنوع الورش الفنية المقدمة للجمهور، لتشمل ورش الريزن، والديكوباج، والتلوين، وتنفيذ ميداليات فانوس رمضان، والطباعة باستخدام قوالب اللاينو، وإعادة التدوير، وتصميم فانوس رمضان من أكواب البلاستيك، وتنفيذ عصفور بالصوف، وغيرها من الورش الإبداعية.

كما تتضمن الفعاليات ندوة حول إعادة التدوير وعلاقته بالتنمية المستدامة، إلى جانب حوار تثقيفي عن حرب السادس من أكتوبر، في إطار تعزيز الوعي البيئي والوطني لدى الجمهور.

ويختتم برنامج اليوم بعرض فني على المسرح الكبير لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، يقدم باقة من روائع الطرب الأصيل.

وتنفذ فعاليات ليالي رمضان بالحديقة الثقافية من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارات التابعة، وتستمر الفعاليات بالمجان حتى 20 رمضان.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات طوال الشهر الكريم.