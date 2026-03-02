"حبر سري".. الأكثر بحثا ومشاهدة في 11 دولة ويتصدر الترند

تصدّر برنامج حبر سري الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، قائمة البرامج الأكثر بحثًا في مصر وعدد من الدول العربية وأمريكا، وذلك خلال العشر حلقات الأولى من شهر رمضان بحسب إحصائيات جوجل .

وظهر اسم البرنامج متصدرًا محركات البحث في مصر والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وقطر والمغرب والجزائر والكويت والعراق وألمانيا وأمريكا، في مؤشر واضح على حجم التفاعل الجماهيري الكبير مع الحلقات.



وحققت الحلقات الأولى نسب مشاهدة مرتفعة، بعد تصدّر أكثر من حلقة قوائم الترند، بسبب التصريحات الجريئة التي أدلى بها الضيوف، ومن بينهم: غادة عبد الرازق، باسم سمرة، مدحت شلبي، مرام علي، محمد مجدي أفشة، ومجدي الجلاد.

وتصدّرت حلقة غادة عبد الرازق قائمة الأكثر بحثًا، تلتها حلقة النجمة السورية مرام علي، وسط إشادات واسعة بجرأة الطرح وقوة المواجهة.

ولا يزال برنامج حبر سري يُعرض يوميًا عبر شاشة قناة القاهرة والناس، محققًا نجاحًا لافتًا هذا الموسم، ومؤكدًا مكانته كأحد أبرز البرامج الحوارية في رمضان.