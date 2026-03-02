قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
محافظات

محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملفات "التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية"

محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملفات "التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية"
محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملفات "التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية"
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد محمود صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ والمشرف على أعمال منظومة التقنين بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع ، أكد محافظ الأقصر، أن القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة برؤساء المدن التي تمت بالأمس هدفها الدفع بعجلة العمل التنفيذي وضخ دماء جديدة بتلك المدن، مؤكدا على أهمية تلبية تطلعات المواطنين على مستوى المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة والتجميل بكافة القرى والمراكز ، مؤكدا أنه سيقوم بالمرور بنفسه لتقييم تحسين مستوى الخدمات بكافة المراكز والمدن.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، تقارير نسب ومعدلات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية خلال الفترة من عام 2018  حتى 1 مارس 2026، وبيان ما تم رصده وما جرى التعامل معه، حيث أكد المحافظ على ضرورة رصد أي تعديات أو بناء مخالف وإزالتها بشكل فوري للحد من أي متغيرات مكانية جديدة، كما تابع المحافظ مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم (187) لسنة 2023، وموقف منظومة التقنين ومتابعة الطلبات المقدمة المتبقية وفقاً للقانون رقم (144) لسنة 2017، والقانون رقم (168) لسنة 2025.

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز النسب المتبقية في تلك الملفات، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حق الدولة وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تأخير في فحص وإنجاز تلك الملفات الملفات.

شارك في الاجتماع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن ومديري مديريتي المساحة والزراعة، ومديرو الإدارات العامة لأملاك الدولة، والإيرادات والتحصيل، ومنظومة التقنين، ومركز الشبكات والمرافق بالمحافظة، والإدارات العامة للشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني، ومدير وحدة المتغيرات المكانية، ومدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء القرى.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

المتهم

سرقة كاميرات مراقبة من أمام منزل مسن بالجيزة.. والأمن يضبط المتهم

المتهم

ضبط سائق تعدى على طليقته بسلاح أبيض بالقاهرة

المتهمين

القبض على 4 عاطلين تعاطوا مخدرات بالعجوزة

بالصور

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

