محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملفات "التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية"

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد محمود صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ والمشرف على أعمال منظومة التقنين بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع ، أكد محافظ الأقصر، أن القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة برؤساء المدن التي تمت بالأمس هدفها الدفع بعجلة العمل التنفيذي وضخ دماء جديدة بتلك المدن، مؤكدا على أهمية تلبية تطلعات المواطنين على مستوى المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة والتجميل بكافة القرى والمراكز ، مؤكدا أنه سيقوم بالمرور بنفسه لتقييم تحسين مستوى الخدمات بكافة المراكز والمدن.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، تقارير نسب ومعدلات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية خلال الفترة من عام 2018 حتى 1 مارس 2026، وبيان ما تم رصده وما جرى التعامل معه، حيث أكد المحافظ على ضرورة رصد أي تعديات أو بناء مخالف وإزالتها بشكل فوري للحد من أي متغيرات مكانية جديدة، كما تابع المحافظ مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم (187) لسنة 2023، وموقف منظومة التقنين ومتابعة الطلبات المقدمة المتبقية وفقاً للقانون رقم (144) لسنة 2017، والقانون رقم (168) لسنة 2025.

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز النسب المتبقية في تلك الملفات، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حق الدولة وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تأخير في فحص وإنجاز تلك الملفات الملفات.

شارك في الاجتماع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن ومديري مديريتي المساحة والزراعة، ومديرو الإدارات العامة لأملاك الدولة، والإيرادات والتحصيل، ومنظومة التقنين، ومركز الشبكات والمرافق بالمحافظة، والإدارات العامة للشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني، ومدير وحدة المتغيرات المكانية، ومدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء القرى.