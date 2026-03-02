سرقة كاميرات مراقبة من أمام منزل مسن بالجيزة.. والأمن يضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بالعقار محل سكنه وسرقة كاميرات المراقبة المثبتة أمام منزله بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ فبراير المنقضى تبلغ قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من القائم بالنشر (بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من نجل شقيقته (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بسرقة كاميرات المراقبة المثبتة أمام الشقة سكنه.

وتم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات بين الشاكى ووالدته حول الميراث ، وتم بإرشاده ضبط الكاميرات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.