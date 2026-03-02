قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سرقة كاميرات مراقبة من أمام منزل مسن بالجيزة.. والأمن يضبط المتهم

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بالعقار محل سكنه وسرقة كاميرات المراقبة المثبتة أمام منزله بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ فبراير المنقضى تبلغ قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من القائم بالنشر (بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من نجل شقيقته (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بسرقة كاميرات المراقبة المثبتة أمام الشقة سكنه.

وتم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات بين الشاكى ووالدته حول الميراث ، وتم بإرشاده ضبط الكاميرات المستولى عليها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البلطجة سرقة كاميرات

