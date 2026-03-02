قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

برعاية التضامن .. مسرح المواجهة والتجوال يتجوّل في قرى حياة كريمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، تقديم عروض مسرح «المواجهة والتجوال» بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ منظومة القيم الإيجابية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ويأتي تنفيذ العروض تحت إشراف الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى وبما يعكس التكامل بين الجهود الثقافية والاجتماعية والتوعوية، ويعزز من دور القوى الناعمة في دعم جهود التنمية.

ووصل مشروع «المواجهة والتجوال» فى جولته الجديدة إلى محافظات أسوان والأقصر وسوهاج، مستهدفًا  قرى مبادرة "حياة كريمة"  بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الانتماء، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى فئات المجتمع، خاصة النشء والشباب.

وأوضحت حنان مصطفي صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بأن المسرح 

 يعد أحد أدوات التوعية غير التقليدية، التي تسهم في فتح مساحات للحوار المجتمعي، وتصحيح المفاهيم، ودعم قضايا التنمية، يستهدف الوصول الى نحو  ٣٠ ألف مواطن فى المحافظات الثلاث عبر ٢٢ فعالية تتضمن العديد من العروض الفنية والثقافية المتميزة 

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن شهر رمضان المعظم سيحظى بأولوية خاصة في هذه الفعاليات، من خلال التركيز على ترسيخ قيم العطاء والمحبة والتكافل، بما يتماشى مع روح الشهر الفضيل ويعزز من ثقافة التضامن المجتمعي

 وأشارت نيرمين منصور مدير عام الإدارة العامة لشئون الأسرة إلى أن التعاون عبر  مسرح «المواجهة والتجوال» نجح منذ شهر سبتمبر من العام الماضى فى تنفيذ مايزيد على ١٤٠ فعالية على مستوى  ١٨ محافظة استفاد منها ما يقارب ٦٠٠ ألف مواطن.

ومن جانبه أكد المخرج محمد الشرقاوي ممثل وزارة الثقافة ومدير مشروع المواجهة والتجوال أن أسعد اللحظات وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة للأبناء داخل دور الرعاية الاجتماعية، والفرحة المرسومة على وجوه سكان قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تُعد الدافع الحقيقي لمواصلة العمل والعطاء، وتقديم المزيد من العروض الهادفة التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمع.

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الثقافة المواجهة والتجوال

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي : نشن حربا على إيران لتغيير النظام

رئيس هيئة الأركان الأمريكية

رئيس الأركان الأمريكي: العملية العسكرية في إيران لن تنتهي في مجرد يوم

الدكتورة دينا أبو الخير

دعاء رمضان المتوازن بين الدنيا والآخرة.. تعرف على الطريقة الصحيحة.. فيديو

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

