إلغاء زيارة نتنياهو إلى بيت شيمش .. وتصاعد التكهنات عن وضعه

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن تقارير أعلنت إلغاء زيارة رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى مدينة بيت شيمش، وسط تزايد التكهنات بشأن وضعه.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت قبل قليل أن مقر إقامة نتنياهو تعرض لاستهداف بصاروخ إيراني. وفي حينه، ذكرت مصادر إخبارية أن مصيره لا يزال يكتنفه الغموض.

و يعتبر آخر تسجيل مصور لنتنياهو هو مقطع فيديو قصير بُث قبل نحو خمس ساعات، ولم تُنشر بعده أي صور أو تسجيلات جديدة له.

وفي أحدث التطورات، أعلنت مصادر إسرائيلية إلغاء برنامج زيارته إلى بيت شمش في الأراضي المحتلة، وهي المدينة التي كانت قد تعرضت أمس لهجمات صاروخية إيرانية.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات دقيقة بشأن نتنياهو في وسائل الإعلام العبرية.