الجبالي: اختيار مكان وزمان مؤتمر البرلمان من أجل المتوسط كان موفقا

أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن اختيار مصر لمكان وزمان انعقاد مؤتمر البرلمان من أجل المتوسط كان اختيارًا سليمًا وموفقًا، مشيرًا إلى أن انعقاد الجلسات داخل مبنى مجلس النواب العريق ترك انطباعًا مميزًا لدى الوفود المشاركة التي انبهرت بتاريخ المجلس وتصميمه ومسارات الزيارة التي تم تنظيمها بدقة وحرفية.

الاستقبال وتنظيم الزيارات

وأوضح “الجبالي” خلال تقرير عرضه برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى أن حسن الاستقبال وتنظيم الزيارات المرافقة للمؤتمر كانا محل إشادة واسعة، حيث زار ممثلو 43 دولة عددًا من المناطق الأثرية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، هذا الصرح العالمي الذي يعكس حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن زيارة المتحف كانت عنصرًا مهمًا لجميع الدول المشاركة، لما تحمله من قيمة حضارية ورسالة قوة ناعمة.

رؤساء برلمانات وممثلون رفيعو المستوى

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الوفود تتواجد اليوم في منطقة الأهرامات في إطار برنامج الزيارات، مؤكدًا أن مسؤولي تلك الدول وهم رؤساء برلمانات وممثلون رفيعو المستوى لدول أورومتوسطية وعربية سينقلون لبلادهم انطباعات إيجابية عن المؤتمر، وعن الإنجازات المصرية وما لمسوه من تنظيم واستقبال وموضوعات هامة تمت مناقشتها.

وشدد الجبالي على أن المؤتمر حقق نجاحًا بامتياز، وأن هذا النجاح يحمل بصمة غير عادية للنائب محمد أبو العينين، الذي لعب دورًا محوريًا في الإعداد والتنظيم، ونال إشادة جميع الوفود لما قدمه من جهد كبير وقيادة فعالة للجمعية العمومية لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط.

مناقشة القضية المركزية للعرب

وأضاف أن كل الوفود المشاركة أثنت على دور الدولة المصرية في طرح ومناقشة القضية المركزية للعرب، وهي القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البيان الختامي الذي أعده النائب محمد أبو العينين حظي بإجماع كامل من الدول المشاركة دون الاعتراض على أي كلمة، وهو ما يعكس نجاح الدبلوماسية البرلمانية المصرية ودعمها للقضايا العربية.