قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات حول فيديوهات البلوجر الإكيلانس وسلطانجي، حيث تبين أنهم قاما بنشر مقاطع فيديو بغرض إثارة الرأي العام بدون التقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية حول المنتجات الغذائية المزعوم عدم صلاحيتها.

كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الإكيلانس وسلطانجي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ضبط صانعى محتوى لقيامهما بنشر مقاطع فيديو تضمنت التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستخدام.

وتبين من التحقيقات وفحص الفيديوهات أن المتهمين قاموا بنشر مقاطع فيديو متضمنة محتوى من شأنه إثارة الرأي العام بعدما قاموا بالحصول على عينات غير معلومة المصدر زاعمين بأنها لمنتجات غذائية شهيرة ومتداولة بالأسواق وقاما بتحليلها في معامل خاصة دون إتباع القواعد الشهيرة المعمول بها.

وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها "50 ألف جنيه" لكل منهما، بعدما استمعت لأقوالهم وقامت بتفريغ مقاطع الفيديو المتهمين فيها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بالحصول على عينات غير معلومة المصدر والزعم بكونها لمنتجات غذائية متداولة بالأسواق، وقيامهما بتحليلها بمعامل خاصة دون إتباع القواعد المعمول بها، ونشر نتائجها بصفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بأسلوب من شأنه إثارة الرأى العام ودون التقدم بأية شكاوى رسمية للجهات المعنية بالدولة، ولجوئهما لهذا الأسلوب فى إطار تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات.

الإكيلانس سلطانجي فيديوهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

متهم - أرشيفية

القبض على المتهم باتزاز فتاة أجنبية في القاهرة

تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد