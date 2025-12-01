إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات حول فيديوهات البلوجر الإكيلانس وسلطانجي، حيث تبين أنهم قاما بنشر مقاطع فيديو بغرض إثارة الرأي العام بدون التقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية حول المنتجات الغذائية المزعوم عدم صلاحيتها.

كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الإكيلانس وسلطانجي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ضبط صانعى محتوى لقيامهما بنشر مقاطع فيديو تضمنت التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستخدام.

وتبين من التحقيقات وفحص الفيديوهات أن المتهمين قاموا بنشر مقاطع فيديو متضمنة محتوى من شأنه إثارة الرأي العام بعدما قاموا بالحصول على عينات غير معلومة المصدر زاعمين بأنها لمنتجات غذائية شهيرة ومتداولة بالأسواق وقاما بتحليلها في معامل خاصة دون إتباع القواعد الشهيرة المعمول بها.

وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها "50 ألف جنيه" لكل منهما، بعدما استمعت لأقوالهم وقامت بتفريغ مقاطع الفيديو المتهمين فيها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بالحصول على عينات غير معلومة المصدر والزعم بكونها لمنتجات غذائية متداولة بالأسواق، وقيامهما بتحليلها بمعامل خاصة دون إتباع القواعد المعمول بها، ونشر نتائجها بصفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بأسلوب من شأنه إثارة الرأى العام ودون التقدم بأية شكاوى رسمية للجهات المعنية بالدولة، ولجوئهما لهذا الأسلوب فى إطار تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات.