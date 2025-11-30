خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن المهاجم أفيميكو بولولو لاعب فريق ياجيلونيا بياليستوك البولندي تم عرضه على النادي خلال الفترة الماضية عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وأوضح المصدر لبرنامج ستاد المحور، أن لجنة التخطيط أبدت إعجابها باللاعب بعد متابعة مستواه، خاصة أنه تألق في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأضاف المصدر أن الأهلي قدم عرضًا للاعب بقيمة مليون دولار كراتب سنوي، إلا أن بولولو اعتبر العرض أقل مما يتوقع الحصول عليه حال مغادرته أوروبا، خصوصًا مع امتلاكه عدة عروض من أندية أوروبية أخرى بنفس قيمة الراتب تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يدرس حاليًا خيار الاستمرار في ناديه وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، في ظل رغبته في مواصلة تجربته الأوروبية ما لم يتلق عرضًا ماليًا مغريًا يدفعه للرحيل.