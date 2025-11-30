قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ملتزمون بقرار وزير صحة مصر.. جوستاف روسي يعلق على بيان الوزير بشأن رسوم الكشف

عبدالصمد ماهر

 أصدرت إدارة  معهد جوستاف روسي مصر (مستشفي هرمل ) سابقا بيان تعليقا علي قرار وزير الصحة بمنع تطبيق رسوم الكشف علي المرضي .

وقالت استجابة لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء  ووزير الصحة والسكان، تؤكد مستشفى جوستاف روسي – مصر عدم زيادة أي رسوم على المرضى.

الرسوم لا تنطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكومي

وفيما يتعلق بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على المرضى المترددين على المستشفى، توضح المستشفى أن هذه الرسوم لا تنطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكومي، وأن جميع خدماتهم مستمرة كما هي دون أي تغيير.

وتجدد إدارة المستشفى التزامها بتقديم رعاية طبية وفق أعلى المعايير، واضعة مصلحة المرضى في المقام الأول. 

بيان الوزير 

 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.

وزارة الصحة هرمل جوستاف روسي رسوم الكشف وزير الصحة مرضي الأورام

