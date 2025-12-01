أضاع هيبة لجنة الحكام.. هجوم قوي من ياسر عبد الرؤوف على أوسكار رويز

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام اقل بكثير من تولي رئاسة لجنة الحكام.

وقال ياسر عبدالرؤوف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أوسكار لا يسير بشكل جيد في إدارة منظومة التحكيم المصرية ويسافر كثيرا خارج مصر.

وأضاف: أوسكار يحب مجاملة الأندية الشعبية ولكن هذا غير صحيح، كل الأندية واحدة وأوسكار رويز قليل الخبرات في الإدارة، والموسم ماشي بشكل مش كويس، قريبًا أحمد الغندور سيعتزل التحكيم بشكل نهائي وهذه معلومة متأكد منها.

وتابع: 14 مباراة تغيرت نتائجهم بسبب أخطاء تحكيمية، أوسكار مطهق حكام كتير زي أمين عمر ومحمد معروف.