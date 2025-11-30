قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُهاجمًا جهاد جريشة .. «البنا» يكشف تضارب المصالح والانقسام بين الأجيال داخل لجنة الحكام

محمود البنا
محمود البنا
رباب الهواري

وجّه الحكم المعتزل محمود البنا انتقادات حادة لوجود الحكم الدولي السابق جهاد جريشة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، معتبرًا أن تصريحاته السابقة حول “إعادة اللجنة على المحارة” لا تتناسب مع من يتولى مسؤولية تطوير المنظومة التحكيمية.

كشف البنا خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق عن أزمات عديدة يعيشها الحكام، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الكولومبي أوسكار رويز لا يفضّل الحكم أحمد حسام طه لأسباب شخصية، متسائلًا عن كيفية إسناد أربع مباريات للمحلة له هذا الموسم، منها ثلاث مباريات متتالية.

تضارب مصالح وتكرار أخطاء في التعيينات

وأبرز البنا واقعة مباراة المريخ والعبور التي تم إيقافها بعد اكتشاف أن الحكم كان لاعبًا سابقًا في نادي العبور، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تكررت في الدوري الممتاز، مستشهدًا بتعيين حكم من الغربية كحكم رابع في إحدى مباريات المحلة.

انقسام داخل غرفة الحكام

وأشار البنا إلى وجود انقسام واضح داخل غرفة ملابس الحكام بين جيلين: جيل قديم وآخر شاب، موضحًا أن الخلافات تمتد أحيانًا بين حكم الساحة وحكم الفار نتيجة الانتماءات للمناطق المختلفة.

واقعة الجيش الملكي وتقارير الحكام

وعلّق البنا على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي، مؤكدًا أن الحكم دوّن كل تفاصيلها في تقريره، وأن لجنة المسابقات هي صاحبة القرار. وأوضح أن لاعبي الأهلي حرصوا على تسليم الأداة لاعتبارها “شبيهة بالحرز”.

تحليل لركلة جزاء الجيش الملكي

وشدد البنا على أن ركلة جزاء الفريق المغربي غير صحيحة، موضحًا أن يد اللاعب كانت في وضع طبيعي، مع وجود انحراف في الحركة لا يدركه الكثيرون بين الانحراف أثناء السير أو مع تغيير الاتجاه.

انتقادات لاختيار المحاضرين وضرورة تغيير الوجوه

واستغرب البنا من الاعتماد على محاضرين أجانب لفترات طويلة مقابل عدم منح المصريين فرصة مماثلة، مشيرًا إلى تجارب قصيرة مثل سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف. وطالب بتغيير الوجوه داخل اللجنة، متسائلًا عن كيفية إدارة منظومة تحكيم لشخص سبق أن صرح بأنه “سيعيدها على المحارة”.

السن معيار غير منطقي لدى رويز

واختتم البنا تصريحاته قائلاً إن رويّز يركز بشكل مبالغ فيه على أعمار الحكام، لدرجة أنه يشعر وكأنه يتواجد في “السجل المدني”، رغم أن حكامًا عالميين مثل تايلور، مارشينياك، وعلي فغاني تجاوزوا الـ45 عامًا وأداروا مباريات نهائية كبرى.

