تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

أصدر تطبيق «إنستاباي» تحذيراً عاجلاً لعملائه، جاء فيه التنويه بأن التطبيق لن يطلب أبدًا أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

جاء هذا البيان عبر الصفحة الرسمية للتطبيق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويهدف إلى حماية العملاء من محاولات الاحتيال التي قد تستغل اسم التطبيق.



محتوى التحذير

أكد بيان «إنستاباي» أن التطبيق لا يطلب أبدًا تفاصيل البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي لأي عميل عبر الهاتف أو الرسائل النصية، مشددًا على أن التطبيق لا يقدم أي خدمات تتعلق ببرامج النقاط والمكافآت.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات جاءت لحماية العملاء من عمليات الاحتيال التي قد يحاول بعض المحتالين من خلالها سرقة البيانات الشخصية أو المصرفية.

خدمات تطبيق «إنستاباي»

يتيح تطبيق «إنستاباي» للمستخدمين دفع فواتير الاتصالات والإنترنت، وشحن الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى دفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء.

كما يوفر التطبيق خدمات دفع الفواتير لشركات التمويل الاستهلاكي، ويعمل مع 13 شركة تمويل عاملة في مصر ومتاحة عبر التطبيق.

حدود المعاملات المالية عبر انستاباي

حدد التطبيق حدود المعاملات المالية لضمان أمان العملاء، حيث تبلغ حد المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه مصري، والحد اليومي للخصم من البنك الواحد 120 ألف جنيه مصري، بينما الحد الشهري للخصم من البنك الواحد يصل إلى 400 ألف جنيه مصري.

نصائح مهمة للعملاء

لا تشارك أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية مهما كان مصدر الرسالة.

التأكد من أن أي عمليات دفع أو تعاملات مالية تتم فقط من خلال التطبيق الرسمي.

الإبلاغ عن أي محاولات احتيال باسم «إنستاباي» فورًا للجهات المختصة والتطبيق نفسه.

يؤكد «إنستاباي» على أهمية الحذر وعدم الانسياق وراء أي رسائل أو مكالمات تدعي أنها من التطبيق، خاصة المتعلقة ببيانات الحسابات أو برامج المكافآت، لضمان سلامة الأموال والمعلومات الشخصية للمستخدمين.

رسوم إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025

أطلقت شبكة المدفوعات اللحظية تحديثًا جديدًا للرسوم والتعريفات الخاصة بالخدمات المقدمة عبر إنستاباي، وتشمل التحويلات والاستعلامات.

وتم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ولتوضيح الرسوم، إليك أمثلة على تكلفة التحويلات عبر إنستاباي:

إذا حولت 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا

إذا حولت 1000 جنيه: الرسوم 1 جنيه

إذا حولت 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات

إذا حولت 20 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا

إذا حولت 70 ألف جنيه (الحد الأقصى): الرسوم 20 جنيهًا

وللتحويلات التي تتجاوز 70 ألف جنيه، يجب تقسيم المبلغ على أكثر من معاملة، فعلى سبيل المثال، تحويل 100 ألف جنيه يتطلب معاملتين: الأولى 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، والثانية 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، ليكون إجمالي الرسوم 40 جنيهًا.

