قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

إنستاباي
إنستاباي
عبد العزيز جمال

أصدر تطبيق «إنستاباي» تحذيراً عاجلاً لعملائه، جاء فيه التنويه بأن التطبيق لن يطلب أبدًا أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

جاء هذا البيان عبر الصفحة الرسمية للتطبيق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويهدف إلى حماية العملاء من محاولات الاحتيال التي قد تستغل اسم التطبيق.

انستاباي

محتوى التحذير

أكد بيان «إنستاباي» أن التطبيق لا يطلب أبدًا تفاصيل البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي لأي عميل عبر الهاتف أو الرسائل النصية، مشددًا على أن التطبيق لا يقدم أي خدمات تتعلق ببرامج النقاط والمكافآت.

 وأوضح البيان أن هذه الإجراءات جاءت لحماية العملاء من عمليات الاحتيال التي قد يحاول بعض المحتالين من خلالها سرقة البيانات الشخصية أو المصرفية.

خدمات تطبيق «إنستاباي»

يتيح تطبيق «إنستاباي» للمستخدمين دفع فواتير الاتصالات والإنترنت، وشحن الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى دفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء.

 كما يوفر التطبيق خدمات دفع الفواتير لشركات التمويل الاستهلاكي، ويعمل مع 13 شركة تمويل عاملة في مصر ومتاحة عبر التطبيق.

حدود المعاملات المالية عبر انستاباي

حدد التطبيق حدود المعاملات المالية لضمان أمان العملاء، حيث تبلغ حد المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه مصري، والحد اليومي للخصم من البنك الواحد 120 ألف جنيه مصري، بينما الحد الشهري للخصم من البنك الواحد يصل إلى 400 ألف جنيه مصري.

نصائح مهمة للعملاء

  • لا تشارك أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية مهما كان مصدر الرسالة.
  • التأكد من أن أي عمليات دفع أو تعاملات مالية تتم فقط من خلال التطبيق الرسمي.
  • الإبلاغ عن أي محاولات احتيال باسم «إنستاباي» فورًا للجهات المختصة والتطبيق نفسه.

يؤكد «إنستاباي» على أهمية الحذر وعدم الانسياق وراء أي رسائل أو مكالمات تدعي أنها من التطبيق، خاصة المتعلقة ببيانات الحسابات أو برامج المكافآت، لضمان سلامة الأموال والمعلومات الشخصية للمستخدمين.

رسوم إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025

أطلقت شبكة المدفوعات اللحظية تحديثًا جديدًا للرسوم والتعريفات الخاصة بالخدمات المقدمة عبر إنستاباي، وتشمل التحويلات والاستعلامات.

وتم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ولتوضيح الرسوم، إليك أمثلة على تكلفة التحويلات عبر إنستاباي:

إذا حولت 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا
إذا حولت 1000 جنيه: الرسوم 1 جنيه
إذا حولت 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات
إذا حولت 20 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا
إذا حولت 70 ألف جنيه (الحد الأقصى): الرسوم 20 جنيهًا

وللتحويلات التي تتجاوز 70 ألف جنيه، يجب تقسيم المبلغ على أكثر من معاملة، فعلى سبيل المثال، تحويل 100 ألف جنيه يتطلب معاملتين: الأولى 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، والثانية 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، ليكون إجمالي الرسوم 40 جنيهًا.
 

إنستاباي العملاء محاولات الاحتيال خدمات تطبيق «إنستاباي» حدود المعاملات المالية عبر انستاباي المعاملات المالية عبر انستاباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

ترشيحاتنا

إسنا تحتضن مهرجان ليالى مراكز الشباب بيوم شامل للأنشطة والخدمات المجانية

إسنا تحتضن مهرجان ليالى مراكز الشباب بيوم شامل للأنشطة والخدمات المجانية جنوب الأقصر

خلال ورش عمل علمنى حرفة

علمنى حرفة .. ورشة عمل مميزة لقادرون باختلاف بمطروح

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. إصابة 4 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز بمغاغة

بالصور

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر ‏"زيرو" ‏

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

فيديو

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد