رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
أخبار البلد

خطوات مضمونة لاسترجاع أموالك المحولة بالخطأ عبر إنستاباي

إنستاباي
إنستاباي
محمد غالي

يشهد تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري توسعا كبيرا في قاعدة مستخدميه خلال الفترة الأخيرة بفضل الخدمات المصرفية السريعة والآمنة التي يقدمها للتحويل الفوري بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية على مدار الساعة.

كيفيه استرداد تحويل الأموال عن طريق الخطأ تطبيق إنستاباي

ورغم هذا الانتشار الواسع وسهولة الاستخدام إلا أن عددا من العملاء يواجهون مشكلة متكررة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حسابات أو أرقام غير مقصودة وهي أزمة تثير تساؤلات حول إمكانية استرجاع المبالغ والإجراءات المتاحة للتعامل مع هذه المواقف.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لإنستاباي لا يتيح التطبيق إمكانية استرجاع الأموال التي تم تحويلها بنجاح نظرا لطبيعة التحويل اللحظي الذي يعمل بتقنية فورية لا تسمح بالإلغاء أو التراجع عقب تأكيد العملية.

ويضع هذا النظام مسؤولية التأكد من صحة البيانات كاملة على المستخدم قبل تنفيذ التحويل سواء كان رقم الحساب أو رقم المحفظة أو اسم المستفيد.

إنستاباي

 تحويل الأموال عن طريق الخطأ عبر تطبيق إنستاباي

وفي حال وقوع خطأ أثناء التحويل إلى حساب بنكي غير مقصود يبدأ المستخدم خطوات الاسترجاع بالتواصل مع البنك التابع له وتقديم الرقم المرجعي للعملية ثم تقديم طلب رسمي يعرف باسم طلب النوايا الحسنة حيث يقوم البنك بمخاطبة الطرف المستلم وإخطاره بوجود مبلغ وصل إليه بالخطأ ومطالبته بالموافقة على إعادته.

وإذا رفض المستلم فإن استرجاع الأموال يصبح مرتبطا بالمسار القانوني الذي يشمل تحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت وتقديم المستندات الداعمة مثل إثبات عملية التحويل وغياب أي علاقة بين المرسل والمستلم وإثبات رفض إعادة المبلغ.

كما يمكن تقديم شكوى للبنك المركزي المصري للحصول على الدعم اللازم.

كيفيه استرداد التحويل إلى محفظة إلكترونية بالخطأ

أما في حالة التحويل إلى محفظة إلكترونية فيتوقف الأمر على حالة الرقم المحول إليه فإذا كان غير مسجل بمحفظة نشطة تتم إعادة المبالغ تلقائيا إلى حساب المرسل خلال عدة أيام دون تدخل إضافي.

أما إذا كان الرقم مرتبطا بمحفظة فعالة فيوصى بالتواصل المباشر مع صاحب الرقم ومحاولة حل المشكلة وديا وفي حال عدم الاستجابة يسير العميل في نفس الطريق القانوني بدءا بمباحث الإنترنت ثم تقديم حافظة مستندات تثبت حقه.

ويؤكد الخبراء أن مراجعة البيانات قبل أي عملية تحويل هي خط الدفاع الأول لتفادي مشكلات قانونية قد تحتاج وقتا وجهدا لحلها خاصة في ظل عدم وجود خيار للإلغاء داخل التطبيق بعد تنفيذ العملية.

ورغم ذلك فإن وجود آليات مصرفية وقانونية معتمدة يمنح المستخدمين فرصة لاسترداد أموالهم في حالة حدوث خطأ في التحويل لكن يظل الالتزام بالتأكد من صحة المعلومات هو أفضل وسيلة لحماية العملاء وتجنب المشكلات قبل وقوعها.

تطبيق إنستاباي للبنك المركــزي المصـري إنستاباي تحويل الأموال عن طريق الخطأ تطبيق إنستاباي تحويل الأموال

