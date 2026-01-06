قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

دينا علاء
دينا علاء
أحمد بسيوني

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية عن تفاصيل جديدة في مقتل دينا علاء بطلة الجودو السابقة بنادي سموحة على يد زوجها في أغسطس الماضي.

المتهم قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد

ووفقًا لتحقيقات النيابة وأمر الإحالة، فقد قتل المتهم زوجتها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها فاستل سلاح الناري الأميري من خزنته الخاصة، ممسكاً إياه بعزم لا يرام، فشكت الزوجة بالأمر فراحت تحثه على تركه، خشية إيذاء نفسه، لكنها قام بخنها بكلتا يديه برغبة الخلاص منها.

المتهم خنقها والمجني عليها حاولت الهرب

وذكرت التحقيقات ان المجني عليها قاومته وحاولت الهرب إلى الشرفة للاستغاثة بالجيران لكنه أمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها مما أدى إلى وفاتها بالحال، ثم قام بضرب نفسه بنفس المسدس.


شقيق المجني عليها: لا مشاكل بين الزوجين 

وقرر شقيق المجني عليها، وصديق المتهم، أنه لا توجه ثمة مشاكل بين الطرفين، لكنه في الأيام الأخيرة كان يعاني من اكتئاب وطلب منه أن يسافر إلى الساحل الشمالي حتى يتحرر من الضغوط، التي كان يشتكي منها فقد كان يعتقد أنها ضغوط العمل، لكنه تفاجئ بالحادث غير المتوقع.
وأقر نجلي المجني عليها والمتهم أنهم سمعا صراخ والدتهما وشاهدا المتهم وهو يقوم بخنق المجني عليها وعندما حاولت الهرب والصراخ ضربها بالمسدس الذي كان بيديه.

وقد أحالت جهات التحقيق، المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء إلي جلسه محاكمة بمحكمة جنايات الإسكندرية وحددت جلسة دور الانعقاد في 24 يناير الجاري لمحاكمة المتهم.

وباشرت جهات التحقيق في الرمل بالاسكندرية ، تحقيقات موسعة في وفاة لاعبة الجودو "دينا علاء"، التي لقيت مصرعها بمنطقة جانكليس شرق الإسكندرية، والاستماع الي الشهود في الواقعة ،وكتابة تقارير مفصلة من المعاينة لمكان الواقعة.

التحقيقات بيّنت أن الزوج أصيب أيضًا بطلق ناري في محاولة للانتحار عقب ارتكاب الواقعة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة مشددة، لحين استجوابه بعد تحسن حالته الصحية.

الاسكندرية دينا علاء بطلة سموحة مقتل زوج

