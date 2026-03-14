الداخلية: استنفار أمني مكثف لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

مع اقتراب شهر رمضان المعظم من نهايته، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، تحولت كافة القطاعات المعنية بوزارة الداخلية إلى "خلية نحل"؛ استعداداً لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ إن وزير الداخلية، وجه برفع درجات الاستعداد القصوى؛ لتوفير المناخ الآمن للمواطنين للاحتفال.

وأضاف أن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، تضمنت تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ خلال الـ 24 ساعة.

وتابع أنه سيتم تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات، وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، وكذلك الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية.

ولفت إلى أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد.

وأوضح أن الخطة تضمنت أيضاً تكثيف الانتشار الأمني بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، ولاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد.

وأكد أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بأهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة ، لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وأشار المصدر الأمني إلى أن وزير الداخلية وجه بضرورة التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.