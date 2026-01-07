قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم من نسي سجدة في الصلاة ولم يتذكر إلا بعد التسليم .. عطية لاشين يوضح
مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا
عقب تراجعه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
لماذا ارتفعت أسعار الأسماك بالأسواق؟.. رد حاسم من الزراعة
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل جزيرة ميندانا و جنوب الفلبين
قرار رئاسي يمني: عيدروس الزبيدي ارتكب جريمة الخيانة العظمى
بشير التابعي: غلق وسط الملعب «مفتاح تفوّق» منتخب مصر أمام كوت ديفوار
مدرب الفراعنة السابق: طريقة 4-3-3 الأنسب لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
خبير: الاقتصاد المصري يُواصل التحسّن.. واستقرار سعر الصرف يُخفّف الضغوط المالية
الفرد أساس التطوير .. السكة الحديد تكثف ندوات السلامة المهنية ومخاطر الإدمان | صور
«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن
بالصور

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
آية التيجي

تُعد كيكة البرتقال من أشهر الحلويات المنزلية التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية، حيث تتميز بقوامها الهش ورائحتها الزكية.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وبمكونات بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل خلال وقت قصير، لتناسب وجبة الإفطار أو التحلية مع الشاي، وتعد خيارًا مثاليًا للكبار والأطفال.

طريقة عمل كيكة البرتقال 

طريقة عمل كيكة البرتقال 

مكونات كيكة البرتقال:
3 بيضات
كوب سكر
كوب عصير برتقال طبيعي
نصف كوب زيت
بشر برتقالة
2 كوب دقيق منخول
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال 

طريقة عمل كيكة البرتقال:

ـ في وعاء عميق، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

ـ يضاف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم عصير البرتقال وبشر البرتقال مع التقليب.

ـ يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم يضاف للخليط على مراحل مع التقليب برفق.

طريقة عمل كيكة البرتقال 

ـ يصب خليط الكيكة في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.

ـ تدخل الكيكة فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة، أو حتى تمام النضج.

ـ تخرج الكيكة من الفرن وتترك حتى تهدأ، ثم تقدم مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة البرتقال 

نصائح الشيف نادية السيد لنجاح كيكة البرتقال

ـ يفضل استخدام عصير برتقال طازج للحصول على نكهة قوية.

ـ عدم فتح الفرن خلال أول 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

ـ يمكن تقديم الكيكة مع صوص برتقال خفيف لزيادة المذاق.

طريقة عمل كيكة البرتقال كيكة البرتقال الهشة وصفات الشيف نادية السيد كيكة البرتقال بالفرن حلويات منزلية وصفات سهلة وسريعة

بالصور

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث كل شهر .. احذريها لتخفيف الألم والتقلصات

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث
مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث
مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

