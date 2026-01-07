طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

تُعد كيكة البرتقال من أشهر الحلويات المنزلية التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية، حيث تتميز بقوامها الهش ورائحتها الزكية.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وبمكونات بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل خلال وقت قصير، لتناسب وجبة الإفطار أو التحلية مع الشاي، وتعد خيارًا مثاليًا للكبار والأطفال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال

مكونات كيكة البرتقال:

3 بيضات

كوب سكر

كوب عصير برتقال طبيعي

نصف كوب زيت

بشر برتقالة

2 كوب دقيق منخول

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال:

ـ في وعاء عميق، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

ـ يضاف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم عصير البرتقال وبشر البرتقال مع التقليب.

ـ يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم يضاف للخليط على مراحل مع التقليب برفق.

طريقة عمل كيكة البرتقال

ـ يصب خليط الكيكة في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.

ـ تدخل الكيكة فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة، أو حتى تمام النضج.

ـ تخرج الكيكة من الفرن وتترك حتى تهدأ، ثم تقدم مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

نصائح الشيف نادية السيد لنجاح كيكة البرتقال

ـ يفضل استخدام عصير برتقال طازج للحصول على نكهة قوية.

ـ عدم فتح الفرن خلال أول 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

ـ يمكن تقديم الكيكة مع صوص برتقال خفيف لزيادة المذاق.