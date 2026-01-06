طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فاهيتا الدجاج بأسلوب بسيط ومكونات اقتصادية، وتتميز هذه الطريقة بأنها لا تحتاج وقتًا طويلًا، وتناسب الغداء أو العشاء.

وتُعد وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي لعمل فاهيتا الدجاج من أشهر الوصفات التي تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، ويمكن تقديمها بأكثر من شكل حسب الرغبة.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

مكونات فاهيتا الدجاج:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 فلفل ألوان مقطع شرائح

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

عصير ليمونة



التوابل:

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

شطة حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود



طريقة عمل فاهيتا الدجاج:

ـ يُخلط الدجاج مع عصير الليمون والتوابل جيدًا ويُترك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ـ يُسخن الزيت في طاسة واسعة على نار عالية، ثم يُضاف الدجاج ويُشوح جيدًا حتى يتغير لونه دون أن يُخرج ماء.

ـ يُضاف البصل ويُقلب لمدة دقيقتين.

ـ يُضاف الفلفل الألوان والثوم مع التقليب السريع على نار عالية.

ـ تُترك الفاهيتا من 5 إلى 7 دقائق فقط حتى تنضج وتظل الخضروات محتفظة بقوامها المقرمش.

ـ تُقدم فاهيتا الدجاج ساخنة مع خبز التورتيلا، أو الأرز الأبيض مع صوص الثومية أو الجواكامولي حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ استخدام نار عالية للحصول على طعم الفاهيتا الأصلي

ـ عدم الإكثار من السوائل حتى لا تصبح الوصفة مسلوقة

ـ يمكن إضافة مشروم لزيادة القيمة الغذائية والطعم