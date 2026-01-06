قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

كشف الدكتور تشارلي هيريوت مايتلاند، طبيب نفسي إكلينيكي عن السبب العلمي وراء سلوكيات عادة قضم الأظافر، والجلد، هي آلية يستخدمها الدماغ لحمايته من مخاطر أكبر.

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

وأوضح الدكتور تشارلي، في كتابه الجديد، أن الدماغ يلجأ أحيانًا إلى إلحاق أذى “محدود ومسيطر عليه” كقضم الأظافر، لتجنّب أذى أكبر محتمل مثل الرفض أو الفشل أو النقد.

وقال الدكتور تشارلي إن الدماغ مبرمج على البقاء على قيد الحياة وليس على تحقيق السعادة، ويفضّل العيش في عالم يمكن التنبؤ به ويكره المفاجآت، والتهديد غير المتوقع يُعد أخطر ما يواجه الإنسان نفسيًا.

كيف يسيطر المخ على الضغوط النفسية التي يتعرض لها؟

وتابع الدكتور تشارلي، أنه عندما يتعرض الدماغ الضغط الشديد، فأنه قد يلجأ إلى القيام بعدة سلوكيات كقضم الأظافر لتشتيت الإنتباه عن الضغط النفسي الذي يتعرض له.

فيما أشار تشارلي، أن قضم الأظافر تعتبر وسيلة يمنح بها الدماغ صاحبه شعورًا بالسيطرة والقدرة على التحكم، بدل الشعور بالعجز.

ما العلاقة بين قضم الأظافر والدماغ؟

يشير الطبيب إلى أن عادة قضم الأظافر ناتجة عن ما يُعرف بـ الاختطاف العصبي، حيث يستخدمها الدماغ كنوع من التشتيت عن الضغوط التي يتعرض لها والقلق والتوتر.