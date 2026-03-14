الوداد يقترب من إعادة الحسين عموتة لتولي تدريب الفريق

كشفت مصادر صحفية مغربية، عن قرب إعلان نادي الوداد الرياضي عن تعيين المدرب الحسين عموتة مدربًا جديدًا للفريق، ليخلف المدرب الحالي محمد أمين بنهاشم.

وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية ، أن تولي عموتة مسؤولية تدريب الفريق سيتم بعد مباراة الفريق المقبلة ضد أولمبيك آسفي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكدت الصحيفة، أن المفاوضات بين إدارة الوداد والمدرب عموتة دخلت مراحلها النهائية، مع الاتفاق على تفاصيل العقد الذي قد يكون الأعلى قيمة في تاريخ مدربي الدوري المغربي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن الحسين عموتة يمتلك تاريخًا حافلًا مع الوداد، حيث قاده للفوز بثنائية تاريخية خلال موسم 2016-2017، محققًا لقب الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، كما تولى تدريب الفريق في موسم 2021-2022، قبل أن ينتهي عقده آنذاك بسبب خلافات مع الرئيس السابق سعيد الناصيري.