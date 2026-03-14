مؤسسة أبو العينين تستضيف ذوي القدرات المتميزة في حفل إفطار سنوي بهيج وتوزع هدايا وجوائز

نظّمت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي حفلها السنوي لافطار ذوي القدرات المتميزة، وهو تقليد تحرص المؤسسة على إقامته كل عام منذ إنشائها منذ ٤٥ عاما .

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الأطفال وأسرهم، حيث حرصت المؤسسة على إعداد برنامج ترفيهي متكامل تضمن فقرات من ألعاب الأطفال والأنشطة الترفيهية التي أضفت أجواء من السعادة والبهجة، علي الجميع.

كما قامت بتوزيع الهدايا والجوائز على الأطفال، وأكدت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري أن رعاية ذوي القدرات المتميزة تأتي في مقدمة أولوياتها، حيث تنفذ لهم حفلات وتكريمات ربع سنوية بتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الادارة ومتابعة وإشراف السيدة سمية أبو العينين وتقدم لهم برامج متنوعة تشمل الدعم الصحي وتوفير العلاج والأجهزة التعويضية

كما تقوم مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري بتطوير مدارس ذوي الهمم ورعاية الأبطال الرياضيين منهم. وقد المؤسسة أهدت مدرسة النجاح للتربية الفكرية غرفة تكامل حسي لتطوير قدرات الأطفال إلى جانب تنظيم الأنشطة الترفيهية والاجتماعية التي تساعد على دمجهم في المجتمع.

ويأتي هذا الحفل ضمن الأنشطة الرمضانية التي تنظمها مؤسسة أبو العينين في مختلف المحافظات، والتي تشمل موائد الإفطار، وتوزيع اكثر من ٢٠ ألف وجبة مابين إفطار وسحور وأكثر من ٣٥٠ ألف شنطة رمضانية ، ورعاية أكثر من ١٢٠ ألف أسرة مسجلة لديها من الأسر الأولى بالرعاية، في إطار رسالتها المستمرة في العمل الإنساني وخدمة المجتمع.