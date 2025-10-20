هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي

تصاعد اهتمام المواطنين بتفعيل البنك المركزي رابط منصة هوية رسميا قريبًا، كتطبيق مالي حكومي ينجز جميع الخدمات البنكية والمالية عبر الانترنت، وتساءل عدد كبير من المواطنين عن مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي، الذي سيطلقه البنك المركزي المصري، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى التحول إلى اقتصاد غير نقدي قائم على الحلول الرقمية المتكاملة، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، وهو أول مشروع وطني للهوية الرقمية في مصر.

ما هو تطبيق هوية الرقمي ؟

هو تطبيق إلكتروني آمن، يمكّن المواطنين من إثبات هويتهم رسميًا باستخدام رمز QR ذكي بديلًا عن بطاقة الرقم القومي التقليدية، وذلك عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة فروع أو تقديم مستندات ورقية.

تأتي هذه الخطوة تحت إشراف ورقابة البنك المركزي، ضمن خطة شاملة تهدف إلى التحول إلى اقتصاد غير نقدي قائم على الحلول الرقمية المتكاملة.

خدمات تطبيق هوية الرقمي

يستهدف رابط منصة هوية، إنشاء هوية رقمية موثوقة للمواطن توفر له إجراء العديد من المعاملات والخدمات المالية والحكومية التالية:

ـ توثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا.

ـ تنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا.

ـ فتح حساب بنكي عن بعد.

ـ التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بسهولة وأمان.

ـ الاشتراك في المحافظ الإلكترونية

ـ إدارة خطوط الهاتف المحمول

ـ الوصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية والخاصة دون الحاجة إلى أي أوراق أو معاملات معقدة.

ـ القضاء على محاولات انتحال الهوية

المركزي يمتلك 55% من رأسمال شركة الهوية الرقمية

يعتمد تطبيق هوية على أحدث تقنيات القياسات الحيوية مثل بصمة الوجه والإصبع، بالإضافة إلى تشفير بيانات المستخدم لضمان أعلى مستويات الأمان.

ويمتلك البنك المركزي المصري 55% من رأسمال شركة "الهوية الرقمية"، البالغ 275 مليون جنيه، مما يعكس التزامه بدعم البنية التحتية الرقمية لمصر وتعزيز الخدمات المالية المبتكرة في السوق.

«هوية» على خطى إنستاباي

أحدث تطبيق "إنستاباي" ثورة في المدفوعات الفورية قبل سنوات، وتتجه منصة "هوية" لأن تكون جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، خاصة أنها تفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الهوية الرقمية الموحدة في جميع التعاملات الرسمية والخاصة.

متى يبدأ تشغيل تطبيق هوية ؟

من المقرر إطلاق التطبيق رسميًا خلال الأيام القادمة، على أن يتمكن المستخدمون من تحميله واستخدامه فور تفعيله، ليصبح خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي المصري، ومنافسًا حقيقيًا لتجارب مماثلة في أوروبا وأمريكا والدول العربية.

لماذا هوية ؟

جاءت التحركات في اصدار واطلاق تلك المنصة، ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجيية مصر 2030 نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة، وهو ما يعني تحول الدولة رسميا لمجتمع رقمي لا نقدي يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

وشدد البنك المركزي في بيان رسمي له، على أن المنصة تخضع لنظام يعتمد على أحدث تقنيات التشفير والتحقق البيومتري لضمان حماية بيانات المستخدمين من أي اختراق، ما يعزز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية، حيث تتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات.

كيفية تفعيل تطبيق هوية

عقب تفعيل رابط منصة هوية، يتبع المواطن الخطوات التالية لتحميل التطبيق وتفعيله وإنشاء هويته الرقمية الخاصة به:

ـ تحميل تطبيق هوية الرقمي من هـــنـــــا.

ـ التسجيل على منصة هوية مرة واحدة

ـ تتبع تعليمات إنشاء هويته الرقمية عبر تقنية اعرف عميلك الإلكترونية E-KYC للتحقق من الشخصية والتي تشمل فتح الكاميرا لتسجيل الوجه والبصمة والتوقيع الالكتروني.

ـ فور تفعيل الحساب على منصة تطبيق هوية يمكن للمستخدم إجراء معاملاته من المنزل.