ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد

يستعد البنك المركزي لتفعيل رابط منصة هوية قريبًا، كتطبيق مالي حكومي ينجز جميع الخدمات البنكية والمالية عبر الانترنت ودون الحاجة إلى الانتظار لساعات داخل المؤسسات أو فروع البنوك العاملة في مصر، حيث يأتي رابط منصة هوية بديلا للمعاملات الورقية التي لا تتم إلا داخل فروع البنك والمؤسسات الحكومية، مع إجراءات حماية لضمان السلامة المالية.

إستعدادات لإطلاق منصة هوية

أطلق البنك المركزي رابط منصة هوية عبر الموقع الخاص بالمنصة، كخطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم البنكية والحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام المعاملات الورقية التقليدية.

ويعد إطلاق الموقع الرسمي لمنصة هوية الرقمية الخطوة الأولى لإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد خلال الفترة المقبلة، ومن ثم إتاحة رابط منصة هوية، والذي يهدف إلى إنشاء هوية رقمية موحدة لكل مواطن، تُمكّنه من إجراء معاملاته البنكية والمالية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول.

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط منصة هوية الذي يمكن الدخول عليه بسهولة من هـــنــــــا لبدء السماح بإنشاء الهويات الرقمية للمستخدمين، ليكون بديلا آمنًا للمعاملات الحكومية التي تتطلب الانتظار لساعات طويلة.

ما هو تطبيق هوية؟

منصة هوية هي منصة يشرف عليها البنك المركزي، ويتم تدشينها برأسمال مبدئي يقدر بنحو 275 مليون جنيه، يمتلك المركزي 55% منه، ويستهدف منها أن تكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر.

ومن المقرر أن يطلق البنك المركزي المصري منصة هوية رسميًا قبل نهاية العام الجاري، من أجل إتاحة الدخول عليها وتفعيل رابط منصة هوية لبدء دمجها تدريجيًا في أنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، فضلًا عن الربط مع الشبكات العالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد".

لماذا هوية؟

جاءت التحركات في اصدار واطلاق تلك المنصة، ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجيية مصر 2030 نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة، وهو ما يعني تحول الدولة رسميا لمجتمع رقمي لا نقدي يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

وشدد البنك المركزي في بيان رسمي له، على أن المنصة تخضع لنظام يعتمد على أحدث تقنيات التشفير والتحقق البيومتري لضمان حماية بيانات المستخدمين من أي اختراق، ما يعزز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية، حيث تتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات.

ما الخدمات التي تقدمها منصة هوية؟

يستهدف رابط منصة هوية، إنشاء هوية رقمية موثوقة للمواطن توفر له إجراء العديد من المعاملات والخدمات المالية والحكومية التالية:

ـ توثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا.

ـ تنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا.

ـ فتح حساب بنكي عن بعد.

ـ التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بسهولة وأمان.

ـ الاشتراك في المحافظ الإلكترونية

ـ إدارة خطوط الهاتف المحمول

ـ الوصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية والخاصة دون الحاجة إلى أي أوراق أو معاملات معقدة.

كيفية تفعيل تطبيق هوية

عقب تفعيل رابط منصة هوية، يتبع المواطن الخطوات التالية لتحميل التطبيق وتفعيله وإنشاء هويته الرقمية الخاصة به:

ـ تحميل تطبيق هوية الرقمي من هـــنـــــا

ـ التسجيل على منصة هوية مرة واحدة

ـ تتبع تعليمات إنشاء هويته الرقمية عبر تقنية اعرف عميلك الإلكترونية E-KYC للتحقق من الشخصية والتي تشمل فتح الكاميرا لتسجيل الوجه والبصمة والتوقيع الالكتروني.

ـ فور تفعيل الحساب على منصة تطبيق هوية يمكن للمستخدم إجراء معاملاته من المنزل.