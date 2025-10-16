قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد

منصة هوية
منصة هوية
خالد يوسف

يستعد البنك المركزي لتفعيل رابط منصة هوية قريبًا، كتطبيق مالي حكومي ينجز جميع الخدمات البنكية والمالية عبر الانترنت ودون الحاجة إلى الانتظار لساعات داخل المؤسسات أو فروع البنوك العاملة في مصر، حيث يأتي رابط منصة هوية بديلا للمعاملات الورقية التي لا تتم إلا داخل فروع البنك والمؤسسات الحكومية، مع إجراءات حماية لضمان السلامة المالية.

إستعدادات لإطلاق منصة هوية

أطلق البنك المركزي رابط منصة هوية عبر الموقع الخاص بالمنصة، كخطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم البنكية والحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام المعاملات الورقية التقليدية.

ويعد إطلاق الموقع الرسمي لمنصة هوية الرقمية الخطوة الأولى لإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد خلال الفترة المقبلة، ومن ثم إتاحة رابط منصة هوية، والذي يهدف إلى إنشاء هوية رقمية موحدة لكل مواطن، تُمكّنه من إجراء معاملاته البنكية والمالية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول.

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط منصة هوية الذي يمكن الدخول عليه بسهولة من هـــنــــــا لبدء السماح بإنشاء الهويات الرقمية للمستخدمين، ليكون بديلا آمنًا للمعاملات الحكومية التي تتطلب الانتظار لساعات طويلة.

ما هو تطبيق هوية؟

منصة هوية هي منصة يشرف عليها البنك المركزي، ويتم تدشينها برأسمال مبدئي يقدر بنحو 275 مليون جنيه، يمتلك المركزي 55% منه، ويستهدف منها أن تكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر. 

ومن المقرر أن يطلق البنك المركزي المصري منصة هوية رسميًا قبل نهاية العام الجاري، من أجل إتاحة الدخول عليها وتفعيل رابط منصة هوية لبدء دمجها تدريجيًا في أنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، فضلًا عن الربط مع الشبكات العالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد".

لماذا هوية؟

جاءت التحركات في اصدار واطلاق تلك المنصة، ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجيية مصر 2030 نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة، وهو ما يعني تحول الدولة رسميا لمجتمع رقمي لا نقدي يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

وشدد البنك المركزي في بيان رسمي له، على أن المنصة تخضع لنظام يعتمد على أحدث تقنيات التشفير والتحقق البيومتري لضمان حماية بيانات المستخدمين من أي اختراق، ما يعزز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية، حيث تتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات.

ما الخدمات التي تقدمها منصة هوية؟

يستهدف رابط منصة هوية، إنشاء هوية رقمية موثوقة للمواطن توفر له إجراء العديد من المعاملات والخدمات المالية والحكومية التالية:

ـ توثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا.

ـ تنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا.

ـ فتح حساب بنكي عن بعد.

ـ التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بسهولة وأمان.

ـ الاشتراك في المحافظ الإلكترونية

ـ إدارة خطوط الهاتف المحمول

ـ الوصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية والخاصة دون الحاجة إلى أي أوراق أو معاملات معقدة.

كيفية تفعيل تطبيق هوية

عقب تفعيل رابط منصة هوية، يتبع المواطن الخطوات التالية لتحميل التطبيق وتفعيله وإنشاء هويته الرقمية الخاصة به:

ـ تحميل تطبيق هوية الرقمي من هـــنـــــا

ـ التسجيل على منصة هوية مرة واحدة 

ـ تتبع تعليمات إنشاء هويته الرقمية عبر تقنية اعرف عميلك الإلكترونية E-KYC للتحقق من الشخصية والتي تشمل فتح الكاميرا لتسجيل الوجه والبصمة والتوقيع الالكتروني.

ـ فور تفعيل الحساب على منصة تطبيق هوية يمكن للمستخدم إجراء معاملاته من المنزل.

ضد الاختراق إنشاء هويتك الرقمية البنك المركزي تطبيق مالي حكومي منصة هوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

هنا شيحة

أنيقة وشيك.. شاهد إطلالة هنا شيحة في الجونة

البواسير

ما هي البواسير وأنواعها؟.. مؤلمة وغير مريحة

بواسير

الداخلية والخارجية.. اكتشف أعراض البواسير بمختلف أنواعها

بالصور

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد