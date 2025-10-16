بيان مهم من جهاز حدائق أكتوبر عن المتداول في فالي تاورز

أكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر على أن جميع الملاحظات التي تفضل بها ملاك فالي تاورز محل اهتمام ومتابعة دقيقة من قيادات الجهاز.

الإجراءات التصحيحية

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، جارٍ اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات والشركات المنفذة لضمان الإلتزام الكامل ببنود كراسة الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.

تحسين جودة الخدمات

ويؤكد الجهاز على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياته، وأنه يتم حالياً مراجعة الموقف التنفيذي لجميع البنود الخاصة بالأمن والنظافة والصيانة والزراعة والخدمات المرفقية لضمان تقديم مستوى يليق بالملاك وبالمدينة بوجه عام.

وسيتم زيارة المشروع ومتابعة كافة ملاحظات السكان.