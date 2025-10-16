قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
الزعيم العسكري الجديد في مدغشقر: استيلاء الجيش على السلطة "ليس انقلابا"
الخطيب: منظومة إعلام الأهلي.. نموذج يجسد مبادئ القلعة الحمراء
باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه
فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة
يسرا تقدم تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي
حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل طالب بكلية الهندسة علي يد جاره في المنوفية

مروة فاضل

لقي طالب بكلية الهندسة مصرعه علي يد جاره بقرية جريس بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة علي يد جاره بقرية جريس.

بالانتقال تبين مصرع الطالب “ محمد.ا ” 22 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة وذلك إثر إصابته بجرح طعني بسلاح أبيض.

بالانتقال تبين قيام جاره بالتعدي عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة وتبين نشوب مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة بينهما مما ادي الي قيام جاره بالتعدي عليه بسلاح أبيض ووفاته في الحال.

وتم ضبط المتهم والتحقيق في الواقعة لبيان سبب تعديه علي المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

