بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل طالب بكلية الهندسة علي يد جاره في المنوفية

لقي طالب بكلية الهندسة مصرعه علي يد جاره بقرية جريس بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة علي يد جاره بقرية جريس.

بالانتقال تبين مصرع الطالب “ محمد.ا ” 22 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة وذلك إثر إصابته بجرح طعني بسلاح أبيض.

بالانتقال تبين قيام جاره بالتعدي عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة وتبين نشوب مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة بينهما مما ادي الي قيام جاره بالتعدي عليه بسلاح أبيض ووفاته في الحال.

وتم ضبط المتهم والتحقيق في الواقعة لبيان سبب تعديه علي المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.