غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل

الدواجن
الدواجن
هاني حسين

أسعار الدواجن اليوم.. يبحث المواطنون بصفة مستمرة عن أسعار الدواجن وكرتونة البيض بصفة يومية نظرا لأهميتها على مائدة الأسرة المصرية.

انخفاض أسعار الدواجن 

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 13-12-2025 في الأسواق ومنافذ البيع، بعد الارتفاع الذي شهدته بورصة الدواجن .


أسعار الفراخ البيضاء

 

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة عند 61 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة نحو 72 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة نحو 89 جنيهًا، فيما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 99 جنيهًا للكيلو.


أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الجملة 102 جنيهًا، ليصل سعره للمستهلك إلى حوالي 112 جنيهًا داخل الأسواق.

أسعار البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر كرتونة البيض 

انخفضت سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13 ديسمبر ، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن، إذ تراجع سعر الكرتونة اليوم حوالى 6 جنيهًا فبعد أن وصل سعره إلي 125 جنيهًا وصلت اليوم إلي 118 و 120 جنيهًا بالأسواق .

أسعار البيض اليوم 


وتراجعت سعر كرتونة البيض الأحمر لتتراوح بين 105و100 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.


كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 118 جنيهًا.

سعر البيض البلدي 

 

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

قرار حكومي بتصدير الفائض من البيض 

ومن جانبه ، أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  بقرار الحكومة بتصدير الفائض من البيض ، حيث أننا لدينا فائض يصل ل 20% وبالتالى نصدره أفضل للمربيين .

وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار كرتونة البيض اليوم بـ 105 في المزارع بعدما كان سعرها  165 جنيها منذ أشهر قليلة،  كما تباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.


 

و تابع قائلا :"وبدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى  المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير " ، مشيرا إلي أن أسعار البيض بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير  لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية.

