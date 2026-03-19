85 % اختيار من متعدد و15%مقالي|مواصفات امتحانات شهر مارس لأولى و2 ثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن مواصفات امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ،سوف تشمل :

  •  اسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪؜
  • اسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥٪؜ 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الموجهون سوف يقوموا بوضع أسئلة امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، مشددة على أنه سيتم إعداد ٣ نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد

وقررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المسموح لهم بآداء امتحانات شهر مارس ورقياً وليس إلكترونيا على التابلت هم :

  • طلاب المنازل 
  • طلاب الخدمات 
  • طلاب المدارس الخاصة 
  •  الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت ومدارسهم غير متصلة بشبكة الانترنت 
  • أي طالب يتعذر في آداء الامتحان إلكترونيا لأسباب تقنية مفاجئة ، وهنا يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي ، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء آداء الطالب الامتحان وذلك ضماناً لحق الطالب

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان الورقي الذي يتم اللجوء إليه في الحالات سابقة الذكر ، يكون هو ذات الامتحان الإلكتروني

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

