قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
الخارجية : تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان في مواجهة الاعتداءات غير المبررة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل عيد الفطر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على متابعته المتواصلة لحظة بلحظة لصرف المستحقات بمختلف المديريات التعليمية.

ومن جانبها ، أعلنت الإدارات التعليمية بشرى مالية سارة بشأن صرف المستحقات المالية ومكافآة الامتحانات للعاملين بالتعليم .

حيث أعلنت إدارة المنيا التعليمية بشرى سارة للعاملين بتعليم المنيا ، مؤكدةً بدء صرف المستحقات المالية ومكافآة الامتحانات وفق جدول زمني محدد.

حيث قالت إدارة المنيا التعليمية : في إطار حرص إدارة المنيا التعليمية على انتظام العمل وتقدير الجهود المخلصة التي يبذلها السادة العاملون، وتحت رعاية حمادة نصر مدير عام الإدارة التعليمية، وبمتابعة سامية مديرة الحسابات، و وكلاء الحسابات وأعضاء وحدة الدفع الإلكتروني والبيرول ، تُعلن إدارة المنيا التعليمية عن بدء صرف عدد من المستحقات المالية للعاملين وفق الجدول الزمني التالي:

  • تم صرف مرتبات الحصة عن شهر يناير يوم 15 مارس.
  •  صرف مرتبات شهر مارس مضافًا إليها: حافز التدريس ، وحافز الصفوف الأولى عن شهري يناير وفبراير ، ومرتبات البند والحاجر عن شهر مارس وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026.

وأضافت إدارة المنيا التعليمية : كما تقرر صرف مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة (ملاحظة وتصحيح) الدور الأول والثاني للعام 2025 غداً الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026.

وأكدت إدارة المنيا التعليمية أنها بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المنظومة التعليمية، وحرصهم على سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات في مواعيدها.

كما أعلنت إدارة المرج التعليمية بالقاهرة ، أنه جاري الإنهاء من أعمال المراجعة اللازمة لصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالإدارة ، ليتم صرفها بالكامل قبل اجازة عيد الفطر المبارك

وفي نفس الإطار ، أعلن قسم الدَّفع الإلكتروني بإدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج ، أنه تقرر صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالإدارة، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 16 مارس الجاري من خلال بنك مصر.

كما قال قسم الدَّفع الإلكتروني بإدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج : أنه تقرر صرف مرتبات العاملين المحوَّلين إلى البنوك المختلفة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026

ونوه قسم الدَّفع الإلكتروني بإدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج ، إلى أنَّه سيتم صرف حافز الصفوف الأولى عن شهر فبراير مضافاً إلى مرتب شهر مارس الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

ترشيحاتنا

فيناليسيما

الكشف عن سبب إلغاء مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

الاهلي

بعد هزيمة الترجي.. محمد العدل: لا تنتقدوا الأهلي الآن

الأهلي

3 أرقام سلبية للأهلي بعد السقوط أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد