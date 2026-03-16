وزير التعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل عيد الفطر

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على متابعته المتواصلة لحظة بلحظة لصرف المستحقات بمختلف المديريات التعليمية.

ومن جانبها ، أعلنت الإدارات التعليمية بشرى مالية سارة بشأن صرف المستحقات المالية ومكافآة الامتحانات للعاملين بالتعليم .

حيث أعلنت إدارة المنيا التعليمية بشرى سارة للعاملين بتعليم المنيا ، مؤكدةً بدء صرف المستحقات المالية ومكافآة الامتحانات وفق جدول زمني محدد.

حيث قالت إدارة المنيا التعليمية : في إطار حرص إدارة المنيا التعليمية على انتظام العمل وتقدير الجهود المخلصة التي يبذلها السادة العاملون، وتحت رعاية حمادة نصر مدير عام الإدارة التعليمية، وبمتابعة سامية مديرة الحسابات، و وكلاء الحسابات وأعضاء وحدة الدفع الإلكتروني والبيرول ، تُعلن إدارة المنيا التعليمية عن بدء صرف عدد من المستحقات المالية للعاملين وفق الجدول الزمني التالي:

تم صرف مرتبات الحصة عن شهر يناير يوم 15 مارس.

صرف مرتبات شهر مارس مضافًا إليها: حافز التدريس ، وحافز الصفوف الأولى عن شهري يناير وفبراير ، ومرتبات البند والحاجر عن شهر مارس وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026.

وأضافت إدارة المنيا التعليمية : كما تقرر صرف مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة (ملاحظة وتصحيح) الدور الأول والثاني للعام 2025 غداً الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026.

وأكدت إدارة المنيا التعليمية أنها بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المنظومة التعليمية، وحرصهم على سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات في مواعيدها.

كما أعلنت إدارة المرج التعليمية بالقاهرة ، أنه جاري الإنهاء من أعمال المراجعة اللازمة لصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالإدارة ، ليتم صرفها بالكامل قبل اجازة عيد الفطر المبارك

وفي نفس الإطار ، أعلن قسم الدَّفع الإلكتروني بإدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج ، أنه تقرر صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالإدارة، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 16 مارس الجاري من خلال بنك مصر.

كما قال قسم الدَّفع الإلكتروني بإدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج : أنه تقرر صرف مرتبات العاملين المحوَّلين إلى البنوك المختلفة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026

ونوه قسم الدَّفع الإلكتروني بإدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج ، إلى أنَّه سيتم صرف حافز الصفوف الأولى عن شهر فبراير مضافاً إلى مرتب شهر مارس الجاري.