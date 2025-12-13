حامد حمدان رايح جاي بين الأهلي والزمالك| إيه الحكاية؟

اشتعلت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على الفوز بخدمات الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت في فترة الانتقالات الشتوية، بعد تألقه اللافت للنظر خلال مشاركة مع المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب وقيادته لمنتخبه للدور ربع النهائي قبل أن يتم الإقصاء على يد المنتخب السعودي، وتسعى العديد من الأندية للتعاقد معه على رأسها بيراميدز وعروض من الدوري السعودي.

الزمالك يقترب بمساعدة رجل أعمال

كشف مصدر مقرب من حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، عن رسالة من مسئولي نادي الزمالك بشأن مصير التعاقد معه خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك أبلغوا اللاعب باقتراب حل أزمة السيولة المالية اللازمة لحسم الصفقة، مشيرين إلى أن إدارة النادي ستقوم بتوفير مستحقاته المالية فور رفع إيقاف القيد.

وأضاف المصدر أن تدخل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، ساهم في تسريع إجراءات حل الأزمة، مؤكداً للاعب تمسك الإدارة بفرصة التعاقد معه، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي دخل بقوة في مفاوضات التعاقد مع حامد حمدان مؤخراً، ما قد يضيف منافسة قوية على ضم اللاعب.

ويرى العديد من المتابعين أن حامد حمدان سيكون إضافة قوية لخط وسط الزمالك حال التعاقد معه، نظراً لمهاراته وقدرته على قيادة الوسط الدفاعي والهجومي للفريق.

النادي الأهلي يعرض 30 مليون

دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت للعمل على حسم الصفقة وعرضت إدارة القلعة الحمراء انتقاله إلى صفوفه فى ميركاتو الشتاء.

وتوقف عرض الأهلي عند 30 مليون جنيه لضم حامد حمدان، بجانب دخول أحمد رضا لاعب وسط القلعة الحمراء ضمن الصفقة.

بيراميدز

دخل نادي بيراميدز بفوة لخطف موهبة فدائي منتخب فلسطين فى الميركاتو الشتوي.

نادي بيراميدز يرغب فى الحصول على خدمات نجم منتخب فلسطين ونادي بتروجيت فى ظل إحتمالية رحيل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بعد تلقيه عروضا قوية من دوريات الخليج

عرض سعودى يهدد الأهلي والزمالك

دخلت بعض الأندية السعودية في مفاوضات مباشرة مع المحترف الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت لاعب وسط فريق بتروجيت.