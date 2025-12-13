قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على شروط الكاش باك .. إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل رسميًا
وزير الخارجية: دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
رياضة

حامد حمدان رايح جاي بين الأهلي والزمالك| إيه الحكاية؟

إسلام مقلد

اشتعلت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على الفوز بخدمات الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت في فترة الانتقالات الشتوية، بعد تألقه اللافت للنظر خلال مشاركة مع المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب وقيادته لمنتخبه للدور ربع النهائي قبل أن يتم الإقصاء على يد المنتخب السعودي، وتسعى العديد من الأندية للتعاقد معه على رأسها بيراميدز وعروض من الدوري السعودي.

الزمالك يقترب بمساعدة رجل أعمال

كشف مصدر مقرب من حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، عن رسالة من مسئولي نادي الزمالك بشأن مصير التعاقد معه خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك أبلغوا اللاعب باقتراب حل أزمة السيولة المالية اللازمة لحسم الصفقة، مشيرين إلى أن إدارة النادي ستقوم بتوفير مستحقاته المالية فور رفع إيقاف القيد.

وأضاف المصدر أن تدخل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، ساهم في تسريع إجراءات حل الأزمة، مؤكداً للاعب تمسك الإدارة بفرصة التعاقد معه، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي دخل بقوة في مفاوضات التعاقد مع حامد حمدان مؤخراً، ما قد يضيف منافسة قوية على ضم اللاعب.

ويرى العديد من المتابعين أن حامد حمدان سيكون إضافة قوية لخط وسط الزمالك حال التعاقد معه، نظراً لمهاراته وقدرته على قيادة الوسط الدفاعي والهجومي للفريق.

النادي الأهلي يعرض 30 مليون 

دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت للعمل على حسم الصفقة وعرضت إدارة القلعة الحمراء انتقاله إلى صفوفه فى ميركاتو الشتاء.

وتوقف عرض الأهلي عند 30 مليون جنيه لضم حامد حمدان، بجانب دخول أحمد رضا لاعب وسط القلعة الحمراء ضمن الصفقة.

بيراميدز

دخل نادي بيراميدز بفوة لخطف موهبة فدائي منتخب فلسطين فى الميركاتو الشتوي.

نادي بيراميدز يرغب فى الحصول على خدمات نجم منتخب فلسطين ونادي بتروجيت فى ظل إحتمالية رحيل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بعد تلقيه عروضا قوية من دوريات الخليج

عرض سعودى يهدد الأهلي والزمالك

دخلت بعض الأندية السعودية في مفاوضات مباشرة مع المحترف الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت لاعب وسط فريق بتروجيت.

قطبي الكرة المصرية حامد حمدان المنتخب الفلسطيني بتروجيت الأهلي الزمالك كأس العرب

محافظ الشرقية
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
زيارة رئيس الأركان إلى ايث
صحة الشرقية
