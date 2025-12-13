قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية

خالد يوسف

في إطار التوسع في خدمات الدفع والتحول الإلكتروني، أصبح شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول من أكثر الطرق انتشارًا بين المواطنين؛ نظرًا لسهولتها وسرعتها وقدرتها على توفير الوقت، دون الحاجة للذهاب إلى منافذ الشحن التقليدية.

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن عدة طرق وخطوات رسمية لشحن كارت الكهرباء عبر الهاتف والفيزا، ما جعل العملية أكثر مرونة للمستخدمين.

ـ افتح تطبيق «ماي فوري».

ـ اختر خدمة شحن كارت الكهرباء.

ـ اختر الشركة التابعة لها.

ـ مسح الكارت وحدد قيمة الشحن المطلوبة.

ـ أعد الكارت إلى العداد ليتم تحويل الرصيد فورًا.

طريقة شحن عداد الكهرباء التاتش

عن طريقة شحن عداد الكهرباء التاتش، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، عن الخطوات الرسمية للشحن بالفيزا عبر تطبيق «سهل»، وهي كالتالي:

ـ التأكد من أن الهاتف يدعم خاصية  NFC

ـ تحميل تطبيق «سهل» من Google Play أو Apple Store.

ـ تسجيل الدخول على التطبيق وكتابة البيانات المطلوبة.

ـ تمرير كارت الكهرباء خلف الهاتف لقراءة البيانات.

ـ اختيار مبلغ الشحن والدفع عبر الفيزا أو رصيد الهاتف.

ـ إدخال الكارت في العداد لإتمام عملية الشحن وتحويل الرصيد.

شحن كارت الكهرباء بدون  NFC

وعن طريقة شحن عداد الكهرباء التاتش، فإنه لا يزال بإمكان المستخدم شحن الكارت حتى في حالة عدم دعم الهاتف لخاصية  NFC، وذلك من خلال:

ـ أكشاك فوري ومصاري وأمان.

ـ تطبيق ماي فوري عبر مسح باركود الكارت.

ـ الشحن من فروع شركات الكهرباء أو مراكز البيع المعتمدة.

كيفية شحن كارت الكهرباء في العداد

أما عن كيفية شحن كارت الكهرباء في العداد، فإنه بعد الانتهاء من عملية الشحن عبر الهاتف أو نقاط البيع، تأتي الخطوة الأخيرة وهي إدخال الكارت في العداد، فإنه بمجرد إدخال الكارت، تنقل البيانات والمبلغ مباشرة إلى العداد، ليتم تحديث الرصيد واستكمال الخدمة دون انقطاع.

وفي حالة لا يوجد مديونية على عداد الكهرباء، فإنه يمكن شحن كارت الكهرباء بحد أدنى 10 جنيهات، مع العلم أن في حالة نفاذ رصيد كارت شحن الكهرباء، يكون هناك فترة سماح خاصة في الأعياد والعطلات الرسمية في الدولة.

