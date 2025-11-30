Err- 1091.. ماذا يعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء؟

تظهر كلمة erorr على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع نتيجة وجود عطل فنى، وهناك معلومات يجب معرفتها للتعامل الفوري مع عداد الكهرباء في حالة حدوث عطل فنى كلمة "erorr"، وبعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث عطل في عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية قراءة كود العطل الذى يظهر على شاشة العداد وطرق حلها

كود Err- 1091

عند ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع، فهذا يعني وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت، ويجب على المشترك التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

مميزات العداد مسبوق الدفع

1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

2- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

1- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

2- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

3- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت شحن عداد الكهرباء داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

4- يوضع كارت شحن عداد الكهرباء في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

5- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

6- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

7- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

8- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

9- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

10- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.