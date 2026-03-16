أحمد موسى : الرئيس السيسي داعم للسلام.. والموقف المصري لم يتغير من أول يوم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي داعم دائما للسلام وداعم لعدم المساس بسيادة أي دولة، مضيفا أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك دعم مصري كامل للدول العربية للاشقاء التي تعرضت للقصف الإيراني.

وتابع أحمد موسى، أن وزير الخارجية يجري تحركات وزيارات للدولة العربية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السيسي أجرى عدة اتصالات هاتفية برؤساء الدول العربية.

وأكمل أحمد موسى، أن :"الجهد المصري كبير في هذا الملف وتتحرك بقوة وماحدش بيتحرك غيرنا والموقف المصري لم يتغير من أول يوم لحد انهاردة".