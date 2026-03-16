أمن الخليج من أمن مصر.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي للتضامن مع الأشقاء ضد أي اعتداء

هاني حسين

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" تقريرا يحمل عنوان" أمن الخليج من أمن مصر.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي للتضامن مع الأشقاء ضد أي اعتداء".

وأوضح التقرير ان أمن واستقرار الدول العربية ضرورة، وأن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري .

وأشار التقرير إلى ان مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ".


وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، تناول خلاله تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الكامل للمملكة؛ في ظل التطورات الراهنة، مشددًا على رفض مصر لأي اعتداءات إيرانية على الأراضي السعودية.

وشدد على ضرورة احترام سيادة كل الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها، مؤكدًا المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.
 

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد، خلال الاتصال، على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع المملكة ومع دول الخليج كافة في مواجهة التحديات الراهنة، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم اللازم حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

كما أوضح أن مصر تواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف الحرب في أقرب وقت، مشيداً بالدور البحريني الداعم لجهود التهدئة وصون الاستقرار الإقليمي.

